Weil er Unfallflucht begangen haben soll, ermittelt die Polizei nun gegen einen unbekannten Mann in Königsfeld-Weiler.

Was war passiert? Wie die Beamten berichten, war der Unbekannte in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er im Verlauf einer leichten Linkskurve zu weit nach links abkam und dann eine Verkehrsinsel mit Fußgängerquerhilfe sowie das darauf angestellte Verkehrsschild überfuhr. Bei dem Aufprall verlor der Audi mehrere Fahrzeugteile. Ohne sich um den Unfall und die auf der Straße liegenden Fahrzeugteile zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter.

Daimler-Benz involviert?

Am Sonntagmorgen gegen 08.30 Uhr fuhr laut einer Zeugin ein unbekannter Fahrer eines silbergrauen Daimler-Benz in das zurückgelassene Splitterfeld. Der Autofahrer hielt zwar kurz an, fuhr jedoch in Richtung Mariazell/Hardt/Flözlingen weiter. Ob der Daimler-Benz beschädigt wurde, ist derzeit unbekannt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall in der Nacht beobachtet haben oder sonst Angaben zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier St.Georgen telefonisch unter der 07724/949500 zu melden. Insbesondere der Fahrer des silbergrauen Daimler-Benz wird gebeten, sich zu melden.