von Lothar Herzog

Im Kurpark Königsfeld findet am Samstag und Sonntag, 17. und 18. September, wieder der Kunsthandwerkermarkt statt. Nach den coronabedingten Ausfällen 2020 und 2021 ist das Dutzend nun voll – zum zwölften Mal findet die Veranastaltung statt.

Über 80 Händler werden an beiden Tagen ihre meist selbst herstellten Kunstwerke, Waren und Lebensmittel den Besuchern von 11 Uhr bis 18 Uhr präsentieren und zum Verkauf anbieten. Wie Initiatorin und Organisatorin Carola Stern, zugleich Pächterin des Café Stern, auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilt, ist das Interesse der Händler an ihrem Markt nach wie vor sehr groß.

Organisatorin und Park Café-Pächterin Carola Stern freut sich, dass nach den Ausfällen 2020 und 2021 ihr Kunsthandwerkermarkt im Kurpark Königsfeld wieder stattfinden kann – und das ohne jegliche Beschränkungen. | Bild: Herzog, Lothar

Wie zuletzt 2019 werden wieder zwischen 80 und 90 Marktbeschicker aus Nah und Fern nach Königsfeld kommen. Beim Aussuchen der Händler achte sie stets darauf, dass zu den Stammkunden etwa 20 Prozent neu hinzukommt, „um die Attraktivität hochzuhalten“.

Manche hören auf, andere finden ein neues Hobby

Die Verkäufer seien froh, dass der Markt ohne jegliche Einschränkungen wieder stattfinde. Die Corona-Pandemie habe bei ihnen sichtlich Spuren hinterlassen. Manche hätten ihr Geschäft aufgegeben, teils auch altershalber. „In der Krise haben andere aber auch ihre Liebe zum Handwerk neu entdeckt“, schildert die Marktveranstalterin. Ein Großteil der Anbieter seien keine Gewerbetreibende, sondern Leute, die sich mit ihrem Hobby ein kleines finanzielles Zubrot verdienten.

Keine Handelsware gewünscht

„Meine Idee vor 13 Jahren war, etwas in Königsfeld auf die Beine zu stellen. Zur Premiere waren 20 Händler gekommen. Der Markt genießt inzwischen Tradition und die Anzahl der Anbieter wuchs ständig. Seit ein paar Jahren sind 80 bis 90 Standard“, freut sich Stern über den Zuspruch. Bei der Auswahl der Marktteilnehmer lege sie großen Wert darauf, dass es sich bei den angebotenen Sachen nicht um Handelsware handle. Denn der Markt soll seinem Namen auch gerecht bleiben.

Den Markt gibt es seit 2009 Der Kunsthandwerkermarkt in Königsfeld fand erstmals im Jahre 2009 statt. Die Idee dazu hatte Carola Stern, die seit 2003 das Park Café gepachtet hat. Unterstützt wird sie von der Gemeinde, die für die Marktstände und Buden das Gelände des Kurparks zur Verfügung stellt. Der Markt findet immer am letzten Wochenende vor dem Herbstanfang statt.

Wie in den Jahren zuvor habe sie nach dem Dreikönigstag die Einladungen an die Händler verschickt. Weil sie im vergangenen Jahr den Markt aufgrund von nicht einzuhaltenden Auflagen im Juni abgesagt habe, habe sie heuer mit dem Druck von Flyern länger gewartet. „Ich habe immer einen Plan B, da ich sehr viel in Werbung investiere und das mit hohen Kosten verbunden ist“, bekräftigt die Geschäftsfrau.

„Die derzeitige Situation der Märkte ist schwierig. Sie sind zwar gut besucht, aber die Leute sparen.“ Sybille Gloser, Händlerin aus Tübingen

Erstmals nach Königsfeld kommen wird Schneiderin Sybille Gloser aus Tübingen, die selbst genähte Patchwork-Decken, Taschen und T-Shirts im Angebot hat. Wie sie auf Anfrage mitteilt, kenne sie den Markt und die Atmosphäre in Königsfeld nicht und sei sehr gespannt. „Den Tipp hat meine Kollegin von einer Bekannten erhalten. Die derzeitige Situation der Märkte ist schwierig. Sie sind zwar gut besucht, aber die Leute sparen“, stellt sie fest.

Königsfeld Wenn die Gäste fehlen: So geht das Parkcafé Stern mit dem schwächelnden Kurbetrieb um Das könnte Sie auch interessieren

Auch Gitta Hoffmeyer wird ihr Marktdebüt in Königsfeld geben. Sie ist vor zwei Jahren aus der Nähe Oldenburgs nach Donaueschingen umgezogen. Sie bemalt Porzellan mit verschiedenen Techniken. „Ich war über 20 Jahre auf Kunsthandwerkermärkten im Norden, die überwiegend im Innern stattfanden. In Baden-Württemberg finden sie meistens draußen statt. Da lasse ich mich in Königsfeld gerne überraschen“, verrät sie ihre Vorfreude.

Beim 11. Kunsthandwerkermarkt 2019 war im Kurpark Königsfeld am Samstag und Sonntag einiges los und die ganze Familie unterwegs. | Bild: Herzog, Lothar (Archiv)

Zum Markt gibt es auch Verpflegungsangebote mit warmen Speisen, Getränken, Kaffee und Kuchen. Auch dies organisiert Carola Stern selbst. Für die Bewirtung steht ihr ein Team von circa 40 Personen zur Verfügung.