In der Mensa der Zinzendorfschulen können die Schülerinnen und Schüler echte Profisportler live erleben: Die Basketballspieler der Black Forest Panthers gehen dort dreimal pro Woche zum Essen, berichten die Schulen in einer Pressemitteilung.

„Wir wollen die Panthers, die in Königsfeld wohnen und trainieren, unterstützen“, sagt Schulleiterin Erdmuthe Terno. „Daher spendieren wir ihnen regelmäßig gesundes Mittagessen.“ Im Gegenzug wird wöchentliches Basketballtraining vom professionellen Jugendtrainer der Black Forest Panthers angeboten – eine klassische Win-Win-Situation. „Außerdem bekommen wir Freikarten, mit denen wir die Kinder und Jugendlichen für besonderes Engagement belohnen können. Sowohl im Internat als auch bei den externen Schülerinnen und Schülern gibt es viele Basketballbegeisterte.“

Training kommt gut an

Und die sitzen nicht nur auf den Zuschauerbänken. Auch das Basketballtraining mit dem Jugendtrainer der Black Forest Panthers, Mario Smith, ist ein großartiges Angebot, das gern angenommen wird. Allein schon das Zuschauen macht Lust, mal ein Spiel zu besuchen, denn es geht auch beim Training rasant zu. Mit der einen Hand dribbeln, während man mit der anderen einen Ball fängt – hier ist neben einer guten Kondition auch einiges an Koordinationsfähigkeit gefragt.

Mario Smith geht es nicht nur darum, dass die Schüler den Ball in den Korb werfen. Er trainiert mit den Jugendlichen die gesamte Palette rund um das Basketballspiel, vom Ballhandling über das Werfen bis zum Passen. So bekommen sie ein Verständnis für das Spiel und erlernen die einzelnen Fähigkeiten, die für ein schönes, erfolgreiches Basketballmatch nötig sind. Dabei wird es nie langweilig.

Der ehemalige Profispieler, der in der Karibik und zuletzt in der Bayernliga gespielt hatte, verfügt unter anderem aus eigener Erfahrung über eine üppige Ideensammlung an Trainingstipps für jede Gelegenheit. Neben Standard-Übungen hat er auch viele Aufgaben selbst entwickelt. „Bislang mussten wir noch keine Übung wiederholen“, sagt er.

„Die Partnerschaft mit den Zinzendorfschulen ist für uns ein extrem wichtiger Schritt im Bereich der Nachwuchsförderung“, sagt Daniel Mayr, Center-Spieler und Geschäftsführer der Black Forest Panthers. „Wir sind sehr froh, dass hier in Königsfeld ein so großes Interesse besteht, Basketball zu fördern, und hoffen, die Kooperation noch weiter auszubauen.“ Auch das Essen in der Mensa scheint den Sportlern zu schmecken: „Gerade hat sich jemand die dritte Portion geholt“, freut sich Küchenchef Michael Steuerwald.