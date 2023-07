37 Absolventen von Realschule, Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung sowie der Berufsfachschule Wirtschaft zählen die Zinzendorfchulen. Sie hatten die Prüfungen zur Mittleren Reife erfolgreich absolviert und bekamen ihre Zeugnisse im Anschluss an einen Gottesdienst unter genau dem Motto überreicht, so die Schulen in einer Pressemitteilung.

Zu ihrem Einzug in den Kirchensaal hatten sich die Jugendlichen den Song „Can‘t hold us“ des Hip-Hop-Duos Macklemore & Ryan Lewis gewählt. Auf diesen Song, der sprudelnde Lebensenergie ausdrückt, ging der Abteilungsleiter der beiden Schularten, Helmut Hertnagel, ein: „Endlich seid ihr nicht mehr zu halten“, sagte er und warnte zugleich davor, dass ungebändigte Lebensenergie in alle möglichen Richtungen gehen könne. Daher seien Strukturen und Grenzen im Leben wichtig. Im Idealfall würden die Absolventen ihre Energie nutzen, um gemeinsam mit anderen gute Ziele zu erreichen.

Nachdem Hertnagel die Zeugnisse überreicht hatte, wurden vier Schüler für ihre Leistungen ausgezeichnet. Den Preis für die beste Jahresleistung an ihrer Schulart bekamen Leonie Reiser und Frederik Förstner (beide Realschule), Sandra Jauch (Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung) und Leon Herrmann (Berufsfachschule Wirtschaft). Frederik Förstner wurde mit dem Preis im Fach Technik des Bildungspartners EGT ausgezeichnet, Leonie Reiser mit dem Preis im Fach Deutsch. Absolventen der 10R: Niclas Auber, Christof Bannmüller, Frederik Förstner, Jones Folwaczny, Lukas Haas, Giulia Hoffmann, Helena Hoffmann, Moritz Irslinger, Marvin Kagelmacher , Elias Korte, Dennis Marschall, Philipp Rapp, Leonie Reiser, Rico Schönborn, Fabian Schraven, Levin Strohof. Absolventen der 2BFW2: Lea Dieckmann, Femi Elsässer, Sarah Fuchs, Sandra Jauch, Chantalle Naumann, Lea-Sophie Peters, Lara Pokas, Lea Schönmeier, Denise Schwind, Annik Weiher, Jannic Armbruster, Tom Dunkenberger, Timo Eisele, Leon Herrmann, Sebastian Jack, Lasse Mikkelsen, Stefan Piorczynski, Tim Steger, Jul Steinhoff, Nikola Vasilevikj, Noah Wolter.