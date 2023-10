Beim geplanten Wohngebiet Herrenacker-Ost im Ortsteil Buchenberg braucht es weiterhin für die potentiellen Häuslebauer viel Geduld. Kurz vor dem Ziel beginnt das Bauleitplanverfahren wieder von vorn. „Schuld“ daran ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig, wonach das vereinfachte Verfahren bei Wohngebieten ohne Umweltbericht nach EU-Recht verstößt. Dies hat zur Folge, dass der bereits 2021 aufgestellte Bebauungsplan Herrenacker-Ost ins Regelverfahren mit frühzeitiger Beteiligung der Öffentlichkeit wechseln muss.

Bürgermeister Fritz Link sprach in der Sitzung des Ortschaftsrats Buchenberg von einer Überreglementierung, die das Regelverfahren beinhalte. Es handle sich hier um eine Nachverdichtung im Innenbereich.

Er erinnerte an das Ergebnis einer Starkregenrisikoanalyse, nach der eine Regenmulde zur Ableitung des Oberflächenwassers rings um das Baugebiet angelegt werden muss. Zusätzlich müsse an der Westseite noch ein drei Meter breiter Viehweg ausgewiesen werden. Beides habe einen zusätzlichen Flächenbedarf ergeben, da die Anzahl der Bauplätze und deren Größe nicht reduziert werden sollen. „Es ist uns gelungen, eine erforderliche Fläche zu erwerben im Tausch mit Flächen im eigenen Bestand. Über die Bereitschaft sind wir sehr froh“, richtete der Bürgermeister seinen Dank an den Nachbarn.

Durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts müssten alle Bebauungspläne im Regelverfahren aufgestellt werden. Dies gelte auch für solche, deren Satzungsbeschluss vor weniger als einem Jahr erfolgt sei. „Das bedeutet, wir müssen einen Umweltbericht erstellen lassen und brauchen eine Ausgleichsfläche“, erläuterte Link die Konsequenzen. Letzteres bereitet ihm keine Sorgen, da bereits vor zwei Jahren im Bereich des Rotwalds auf Gemarkung Neuhausen eine Rehwiese mit Wald erworben werden konnte. „Wir müssen jetzt vom beschleunigten Verfahren ins Regelverfahren wechseln mit weiterer Offenlage und Abwägung durch den Gemeinderat. Wir haben schon viel Vorarbeit geleistet. Es geht nur um kleine Planänderungen“, gab Link bekannt.

Diese stellte Planer Michael Schröder von Wick und Partner im Detail vor. Ihm zufolge wurde der Geltungsbereich entlang der Straße „Dörfle“ um ein 600 Quadratmeter großes Baufenster erweitert. Im Gegenzug werde im Süden reduziert. Die Erschließung bleibe unverändert. Das Oberflächenwasser fließe in unterirdische Rigole und werde von dort gedrosselt in den Glasbach geleitet. Die angedachten sechs Bauplätze im Innenbereich seien auf vier geschrumpft, weil sie sonst zu klein würden. Zulässig seien eingeschossige Einzel- und Doppelhäuser, schilderte der Planer.

Rat Matthias Weisser wollte Gewissheit, dass die Kosten für das neue Baufenster nicht auf die Erschließung des Baugebiets umgelegt werden. Diese Zusage erhielt er vom Bürgermeister. Außerdem wollte Weisser wissen, ob die Gülleausbringung in dem erstellten Geruchsgutachten berücksichtigt worden sei. „Nein, wer hier baut, weiß von Anfang an, dass es in der Nachbarschaft landwirtschaftliche Betriebe und entsprechende Gerüche gibt“, betonte Link.

Nach einstimmigem Empfehlungsbeschluss des Ortschaftsrats, ins Regelverfahren zu wechseln, erkundigte sich ein Bürger in der Einwohnerfragestunde nach einem möglichen Bauplatzpreis. Darüber, bat der Bürgermeister um Verständnis, könne derzeit keine seriöse Prognose abgegeben werden. Im Moment entspannten sich die Tiefbaupreise etwas. „Erst wenn die Bauleitplanung abgeschlossen ist, geht es in die Erschließungsplanung. Mal sehen, wie die Preise dann sind“, vertröstete Link.