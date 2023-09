Gut vier Monate ist die Bürgermeisterwahl in Königsfeld her, die Amtsinhaber Fritz Link als „herausragendes kommunalpolitisches Ereignis des ersten Halbjahrs 2023“ bezeichnet. „Es hat mich sehr gefreut, dass mir die Bürgerschaft bereits zum vierten Mal das Vertrauen ausgesprochen hat. Auch die Wahlbeteiligung war mit 43,2 Prozent erfreulich hoch“, betonte der Bürgermeister beim Sommergespräch im Rathaus, bei dem er auf die ersten acht Monate des Jahres zurück- und auch vorausblickte.

Dass sein Gegenkandidat Fatih Cicek 16,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte, führt Link (80,7 Prozent) darauf zurück, „nach 24 Amtsjahren dem einen oder anderen mal auf die Füße getreten“ zu sein. Bei den Investitionen in die zentrale Infrastruktur verweist der Bürgermeister auf den weiteren Ausbau des Breitbands für die Datenautobahn der Zukunft. Dieses umfassende Projekt habe 2016 mit dem schrittweisen Ausbau in den Teilorten Burgberg, Erdmannsweiler und Neuhausen sowie im Glasbachtal begonnen und habe bis zur Fertigstellung im Jahre 2022 die Gemeinde 2,76 Millionen Euro gekostet. Weitere 2,8 Millionen Euro Eigenmittel würden aufgewendet, um den Kernort Königsfeld sowie unterversorgte Bereiche in mehreren Seitenstraßen auszubauen. Nach der endlich eingegangenen Bewilligung von Zuschüssen sei der Spatenstich im April dieses Jahres erfolgt. Des Weiteren habe die Kommune für 2024 Förderanträge für den Ausbau von „grauen Flecken“ im Ortsteil Buchenberg und Teilen Königsfelds mit einem Gesamtvolumen von 6,1 Millionen gestellt, schilderte Link.

Einen hohen kommunalpolitischen Stellenwert habe die qualifizierte frühkindliche Bildung und Betreuung. Bereits im Jahre 2020 habe die Bedarfsplanung den Anstoß gegeben, den Kindergarten Erdmannsweiler um eine zweite Regelgruppe zu erweitern und im Kindergarten Buchenberg eine Kinderkrippe einzurichten. Bei letzterem Vorhaben sei die Kommune von der Baupreisentwicklung kalt erwischt worden und habe wiederholt die Bauarbeiten ausschreiben müssen. Nun aber könne der Betrieb zum 1. Oktober starten. „Dank dieser beiden Baumaßnahmen können wir für das jetzt beginnende neue Kindergartenjahr 2023/2024 alle Belegungswünsche mit insgesamt 272 Plätzen erfüllen“, hebt der Bürgermeister hervor.

Um die weitere Entwicklung der Bedarfe decken zu können, werde derzeit mit einer vorausschauenden Masterplanung geprüft, inwieweit eine zusätzliche Kindergarten- und Krippeneinrichtung im Gartengeschoss der Grundschule Königsfeld realisiert werden könne. Daneben zeichne sich im Ortsteil Neuhausen eine private Einrichtung einer Großkindertagespflege mit zwölf Plätzen ab. Aktuell werde überlegt, dieses Betreuungsangebot mit in die Bedarfsplanung aufzunehmen. Bis in Kürze wolle das Land klären, ob auch solche Plätze gefördert werden. „Das würde die Gemeinde entlasten, und sie bräuchte dann vorerst nicht zu bauen“, sieht Link positive Aussichten.

Eine erhebliche Kostensteigerung von rund 100 Prozent habe es bei der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Buchenberg gegeben. Letztlich koste die Maßnahme nach Abzug von 19.500 Euro Förderung 384.000 Euro, wobei in der vierjährigen Planungsphase die Planung wiederholt geändert worden sei, betont der Bürgermeister. Fertiggestellt sei der Parkplatzneubau beim Freibad „Solara“ mit 172 Stellplätzen. Damit stünden auch bei hohen Besucherzahlen genügend Parkplätze zur Verfügung. Der Parkplatzneubau löse das jahrelange Provisorium auf dem Hartplatz des FC Königsfeld ab, gerade rechtzeitig zum begonnenen Umbau des Tennenplatzes zu einem Kunstrasenspielfeld durch den Verein.