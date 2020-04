Du hast die ersten beiden Rätsel verpasst? Kein Problem. So kannst du sie nachlesen. Das ist der erste Teil des Rätsels „Ein Frühlingsspaziergang durch den Wald“:

Königsfeld Preisrätsel der Zinzendorf Jugend- und Heimerzieherazubis: Teil 1

Und das der zweite:

Königsfeld Rätselspaß gegen Langeweile geht weiter: Preisrätsel der Zinzendorf Jugend- und Heimerzieherazubis Teil 2

Hier kommt nun Teil drei und somit der letzte Teil der Rätselreihe:

Nach langem Suchen entdeckst du am Rand der Lichtung etwas, das wie ein riesiger Stein aussieht. Du läufst darauf zu, um dir den Stein ganz genau anzusehen. Dabei entdeckst du einen Eingang.

Was könnte sich hinter dem Eingang verbergen?

Du nimmst all deinen Mut zusammen und machst dich daran, den Eingang genauer zu erkunden. Dabei bemerkst du, dass sich dahinter ein Weg befindet, der weiter in die Höhle führt. Du folgst diesem Weg und entdeckst Pfeile, die immer weiter in die Höhle hinein zeigen. Neugierig folgst du ihnen. Immer größere Felsen versperren dir den Weg. Der Gang wird jetzt enger und niedriger. Nach einiger Zeit gelangst du an eine Weggabelung.

In welche Richtung gehst du?

Etwas flattert an dir vorbei. Dieses Tier hat Flügel, bevorzugt die Dunkelheit und schläft kopfüber.

Welches Tier könnte das gewesen sein?

Du siehst dem Tier nach und siehst einen Lichtstrahl in der Ferne. Was könnte das sein? Du gehst darauf zu. Langsam spürst du, wie es wärmer wird und dir wird klar, dass dies der Ausgang sein muss. Erleichtert läufst du aus der Höhle hinaus. Du spürst die warmen Sonnenstrahlen wieder auf deiner Haut. Gespannt schaust du dich um. Hier kommt es dir bekannt vor.

Was siehst du?

Hast du Ideen? Schicke die Antworten auf die Fragen und ein gemaltes Bild bis spätestens Donnerstag, 30. April an Bastian Lugbauer, Schmiedwiesenstraße 2, in 78606 Seitingen-Oberflacht. Wenn du zu jeder Geschichte die Fragen beantwortest und ein Bild einsendest, hast du die Chance auf einen Preis.

Du möchtest wissen, wer und was eigentlich hinter dem Rätsel steckt? Dann schau auf diese Seite: