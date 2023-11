Nach zehn Jahren mit erfolgreichen Ausstellungen, Veranstaltungen und einem hervorragenden Ruf in der Kunstwelt löst sich der Verein Kunstkultur Königsfeld zum Jahresende auf. Wie der Verein mitteilt, wurden keine Personen gefunden, welche bereit sind, ehrenamtlich die Verantwortung für die vielfältigen Aufgaben zu übernehmen.

Der Verein möchte seine Tätigkeit jedoch mit einem letzten Höhepunkt schließen. Am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr lädt der Verein Kunstkultur Königsfeld ein letztes Mal zur Jahresausstellung in den Kunstraum ein. Mehr als 70 Künstler präsentieren ihre Kunstwerke, womit diese Ausstellung die teilnehmerstärkste Ausstellung des Vereins ist und mit einem „Feuerwerk“ der Kunst abschließt. Dieses Mal begrüßen die Mitglieder des Vereinsvorstandes persönlich die Besucher. Besonders beliebt sind die Jahresausstellungen, weil fast alle Kunstrichtungen vertreten sind, so die Malerei in Öl und Acryl, Holzbildhauerei, Steinbildhauerei, Aquarelle, Keramik, Holzschnitt, Kaltnadelradierungen, experimentelle Installationen und vieles mehr.

In Erinnerung an unsere verstorbenen Künstlerinnen und Künstler sind auch Arbeiten von Lore Will, Jochen Winckler, Elisabeth Maschler und Helga Martin zu sehen, heißt es in der Vereinsmitteilung. Es sei auch gelungen, exemplarische Arbeiten von Professor Werner Pokorny zu zeigen, einen der renommiertesten Bildhauer Deutschlands, der zum Jahresbeginn gestorben ist. Die meisten der Kunstwerke können käuflich erworben werden, wobei der Verein als ein Dankeschön an alle Kunstkäufer noch ein Zeichen gesetzt und dafür gesorgt hat, dass die Preise ausnahmsweise deutlich reduziert sind. Der Vereinsvorstand hat eine Dokumentationsschrift über die Entwicklung des Vereins und über alle Veranstaltungen der vergangenen 14 Jahre zusammengestellt, die alle Vereinsmitglieder und Förderer als Dankeschön für die jahrelange Unterstützung erhalten. Die Ausstellung ist bis zum 17. Dezember immer samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet, gerne auch auf Anfrage.