Was für ein Bild: Eine Frau sitzt in der Mitte des Raumes, die Beine angewinkelt, ganz in sich versunken auf dem Boden. Um sie herum Papierschnipsel, Skizzenbücher, Textfragmente. Bei näherer Betrachtung erkennt man die zarten Ornamente, die mit einem Skalpell aus der weißen Papierbahn geschnitten werden. Eingerahmt ist die Sitzende in von der Decke hängenden Papierskulpturen, an der Wand befestigten Scherenschnitten, auf dem Boden stehenden Papierobjekten. Alle deren Bildinhalte wurden filigran mit dem Messer erarbeitet.

Willkommen in Miriam Huschenbeths märchenhafter, wie gleichsam ganz realer Bilderwelt, in der die Künstlerin im Kunstraum Königsfeld ein Teil dieses traumhaften Kosmos` wird. Während der Öffnungszeiten, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr, können die Besucher die Künstlerin bei der Herstellung eines Scherenschnitts erleben. Das Resultat wird wiederum ein wesentlicher Teil einer Licht-Schatten-Performance sein. Am heutigen Freitag, 25. August, um 21 Uhr wird Miriam Huschenbeth zusammen mit der Musikerin Rebecca Metzger inmitten ihrer Arbeiten ein temporäres Gesamtkunstwerk vorstellen. Exponate wie „Im Wandel“, „Am Fluss“, „Wie ein Erinnern im Vergessen“ oder „Irrwege“ werden bei der Aufführung in einem neuen Licht gezeigt. Sicher wichtig für die Künstlerin ist bei dieser künstlerischen Präsentation die raumgreifende Installation „Flimmerlicht außerhalb der Zeit“. Sie gibt filmische Einblicke in frühere Aktionen. Doch für den Besucher der Ausstellung gilt es zunächst, sich mit den genialen Scherenschnitten auseinanderzusetzen.

Schon Goethe hatte seine Freude an dieser Kunstform, welche seit der Entwicklung der Fotografie an Bedeutung verloren hat. Aber was bewegt eine zeitgenössische Künstlerin, die sich in ihren Aktionen grenzüberschreitenden Erfahrungen aussetzt, dem antiquierten Feinschnitt zu widmen? Vielleicht sind es eben gerade diese Grenzüberschreitungen, die man als aufmerksamer Betrachter auch in Huschenbeths subtilen Scherenschnitten erkennen kann. Die sorgsam geschnittenen, teils behutsam bemalten Papiere nehmen den Ausstellungsraum ein und kommunizieren still miteinander. Der Betrachter muss im Arrangement der Arbeiten wie „Lautlos“, „Aufwachraum“, „Woher und Wohin“ erst einmal seinen eigenen Standpunkt finden, um „Durchblicke“ zu bekommen. Einmal gewonnene Durch- und Einblicke, die sich mit jedem Perspektivwechsel sofort wieder verändern. Die Werke stehen im Spannungsfeld zwischen Fläche und Raum.

In den Arbeiten der in Fischbach lebenden Künstlerin geht es um Zwischenräume, Überlagerungen und Empfindungswelten sowie die Verschiebungen verschiedener Bewusstseinsebenen. Letztlich sind die Bildelemente ein Ineinandergreifen von Erinnerungsfragmenten, von Erlebtem, von Geträumtem und von Sehnsüchten, die die Künstlerin in immer wieder neuen Konstellationen ins Papier schneidet und dem Betrachter damit die Möglichkeit gibt, sich sein eigenes Bild der Welt zu machen. Formal haben die Schnitte mit Vor- und Rückseite immer zwei Seiten.

Inhaltlich gesehen, gibt es dieses Spannungsfeld, mit der Geburt und dem Tod, dem Embryo, der neben den filigran ausgeschnittenen Totenköpfen erscheint. Doch zwischen diesen extremen Polen ist das „Dazwischen“ überaus wichtig – das Verwobensein mit der Umwelt, mit der Umgebung, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und es geht dabei auch um Fragen der eigenen Verortung und der Spiegelung der Wirklichkeit, um das Hinterfragen der Existenz.

Antworten gibt es zunächst keine. Miriam Huschebeths künstlerisch raffiniert formulierte Fragen entlassen den Betrachter mit einer inspirierenden Verunsicherung und mit einer neuen Sicht auf die Konstanz der Alltagswelt.