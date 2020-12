von Eszter Bodo

Zum siebten Mal ist die Jahresausstellung im Königsfelder Kunstraum eingerichtet worden. Verbunden war das mit gewöhnlichen, nicht wenigen ehrenamtlichen Aufgaben: mit den Künstlern kommunizieren, die Ausstellung organisieren, Plakate und Einladungen entwerfen und drucken, die Ausstellung einrichten und eigentlich: am Ende die Besucher empfangen. Dieses Mal ging das nicht. Nachdem der Kunstraum wegen des harten Lockdowns wie alle Galerien bundesweit geschlossen bleiben musste, wollte das Vereinsteam bloß eines nicht: Die 53 Künstler enttäuschen.

So sei es zum „Plan C“ gekommen, denn „Plan B“, eine auf Anfang Dezember verschobene Jahresausstellung, habe ebenfalls gestrichen werden müssen, erzählt Manfred Molicki, Vorsitzender des Kunstvereins Königsfeld. Selbstverständlich ersetze diese Aktion keine echte Kunstschau, dennoch habe man die Möglichkeit, im Internet zu jeder Tages –oder Nachtzeit zwischen den unterschiedlichsten Schöpfungen der 53 Künstler zu stöbern. Eine einzigartige Neuigkeit ist der zur Online-Jahresausstellung gedrehte Dokumentarfilm, in dem man viele der Künstler und Künstlerinnen sowie ihre Techniken kennenlernen kann.

Auf die Frage, wie es im Kunstraum weitergeht, antwortet Molicki, es sei alles von den weiteren Maßnahmen abhängig. Sicher sei, dass die für Januar und Februar geplanten Ausstellungen abgesagt worden seien, dafür verlängere man mindestens bis dahin die Online-Jahresausstellung. Der Kunstraum ist nun seit acht Monaten geschlossen, nur die Otto Leiber Ausstellung durfte im Herbst eröffnet werden.

Der Verein muss auch ohne Einnahmen durch Veranstaltungen und Künstlerbeiträge weiterhin Miete zahlen. Wie lange das so weitergehen kann, hängt in diesen Zeiten in erster Linie von der Spendenfreudigkeit derjenigen ab, welche das ansonsten rege Königsfelder Kunstleben weiterhin unterstützen wollen und an die heilende Wirkung der Kunst glauben.