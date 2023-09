Der geplante Kreisverkehr als Zugang zum Baugebiet Königshöhe entwickelt sich zum regelrechten Geduldsspiel mit noch offenem Ausgang. So ist es nicht verwunderlich, dass Bürgermeister Fritz Link seinem Unmut Luft machte und deutlich ausprach, was Behörden in Baden-Württemberg sich so leisteten. Erst nachdem Link mit einer Klage gedroht hat, kam Bewegung in die Angelegenheit.

Es hat acht Monate gedauert, bis von Seiten des Regierungspräsidiums aus Freiburg eine Benachrichtigung im Ort angekommen ist, aus der hervorgeht, dass nicht das RP für den außerhalb der Ortsbebauung entstehenden Kreisverkehr zur Erschließung des Baugebietes Königshöhe zuständig ist, sondern das Verkehrsministerium in Stuttgart. Nach der ersten Kontaktaufnahme hatte das Verkehrsministerium den Kreisverkehr abgelehnt. Als Begründung wurde angegeben, dass der Straßenverkehr auf der L 177 aus Richtung Hardt ausgebremst werde.

Inzwischen haben sich die Beteiligten im Verkehrsministerium getroffen und darüber beraten. Für Bürgermeister Link geht es mit der Kreisverkehrsanlage auch um die „Verkehrserschließung für die nächsten 50 bis 100 Jahre.“ Link: „Wir haben auf die Bewertung der städtebaulichen Gegebenheiten hingewiesen.“ Inzwischen ist Bewegung in das Vorhaben gekommen. Allerdings nicht die Zusage zum Kreisverkehr, sondern das Anlegen einer Linksabbiegespur mit Zugang zum vorgesehenen Baugebiet Königshöhe. Die Zusage zum Kreisverkehr solle erst erfolgen, wenn der Bebauungsplan vorliegt. Was noch fehlt, ist die Zusage des Ministeriums.

Ortsbaumeister Gregor Schenk spricht von 79.800 Querungen, die 2022 durch die Golfplatzbenutzer stattgefunden haben. Investor Peter Henkel sagt: „Es ist ein Drama.“ Und: „Durch meinen und durch den Druck des Bürgermeisters ergab sich zur Bauplanung die Linksabbiegespur.“ Aber: „Die Golfer müssen über eine Landesstraße, um auf zwei weitere Spielbahnen zu kommen – wir brauchen den Beschluss des Ministeriums.“