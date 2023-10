Im Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales wurde im Mai 2023 über einen Antrag des Elternbeirats des Kindergartens „Windrad“ aus Erdmannsweiler über den Wunsch nach anderen Öffnungszeiten beraten. Vom derzeitigen Modell der Regelbetreuung soll abgewichen werden. Bisher wird der Kindergarten am Vormittag, mit einer Mittagspause und Öffnung am Nachmittag in der Zeit von 7 bis 14 Uhr betrieben.

Mit der Änderung der Öffnungszeiten erlischt die Betriebserlaubnis und der Bestandsschutz. Die Maßnahme erfordert einen Mehrbedarf von 1,12 Stellenanteilen. Das bedeutet, dass die bisher aktuellen vier Vollzeitstellen zukünftig 5,12 Vollzeitstellen sind. Zur finanziellen Umsetzung werde der Arbeitgeberaufwand rund 63.600 Euro pro Jahr betragen.

Aufgrund der immensen Mehrkosten hat der Ausschuss den Antrag auf eine Änderung der Öffnungszeiten abgelehnt. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, sich beim als Landesjugendamt zuständigen Kommunalverband für Jugend und Soziales um eine Sonderlösung zu bemühen.

Nun liegt der Lösungsvorschlag vor. Damit wäre die Einrichtung vormittags fünf Stunden und 55 Minuten von 7 bis 13.55 Uhr geöffnet. Anschließend wird der offizielle Kindergartenbetrieb geschlossen. Die zur gewünschten fehlenden Öffnungszeit könne als „genehmigungsfreie Betreuung“ aufgebracht werden. Pro Woche und Kind dürfen maximal zehn Stunden anfallen. Derzeit maximal zwei Stunden pro Tag. Dadurch könnten die Kinder bis zu sieben Stunden und 55 Minuten am Tag im Kindergarten betreut werden. So darf die „genehmigungsfreie Betreuung“ nur im Kindergarten erfolgen, was ohne gesonderte Genehmigung nicht möglich ist.

Die Vorschlagsumsetzung ist für maximal ein Jahr möglich, ohne Änderung der Betriebserlaubnis. Bürgermeister Fritz Link sagte: „Wir werden an dem 1. Januar beginnen und sind auch dankbar, dass eine Kompromisslösung gefunden wurde.“