Der Förderverein des FC Königsfeld richtet seit Jahren den Königsfelder Weihnachtsmarkt aus, unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Fritz Link. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war der Markt im letzten Jahr zwar wieder ein großer Erfolg, der Aufwand jedoch wegen vieler neuer Beschicker, kurzfristiger Absagen und neuer Anforderungen unverhältnismäßig hoch. Dank einer Erweiterung der Vorstandschaft ist es dem Verein aber möglich, den beliebten Markt auch in 2023 auszurichten. Anmeldungen sind ab August möglich. Das berichten die Förderer in einer Pressemitteilung.

Im vergangenen Jahr musste wegen Regenvorhersagen das Sägeweiherfest in Königsfeld abgesagt werden. Dieses Jahr ist die Veranstaltung für den 15. Juli geplant. Die Einnahmen des Vereins dienen in erster Linie der Jugendarbeit und den aktiven Mannschaften. Nach dem Vereinsheimbau steht beim Fußballclub das nächste Großprojekt an. Mit dem Bau eines Kunstrasens soll die Zukunft für den Fußball für Groß und Klein gesichert werden.

Bedauerlich für den Verein sind die eher rückläufigen Mitgliederzahlen. Hier hoffen die Förderer auf mehr Zuwachs, gerade auch bei den aktiven Spielern und Eltern der Jugendspieler. Für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurden der erste Vorstand Roland Wachner, Schatzmeisterin Angelika Kromm und die Beisitzer Marc Pfeffinger, Jens Hagen, Hilmar Melinat und Gerlinde Müller. Neu im Amt begrüßt werden konnte Frank Lehmann als Beisitzer.