Ab Montag, 29. Juni gibt es in der Forststraße in Königsfeld–Neuhausen Kanal- und Fahrbahnarbeiten. Das teilt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit. In diesem Zusammenhang muss die Forststraße ab dem Gasthaus Engel für etwa zwei Wochen voll gesperrt werden.

Die Arbeiten wirken sich auch auf den Busverkehr aus: Denn während der Bauphase kann die Bushaltestelle „Neuhausen Oberdorf“ nicht angefahren werden. Ein Überblick über die Buslinien 40, 41 und 45:

Buslinie 40

Busse der Linie 40 aus Richtung Villingen über Obereschach in Richtung Königsfeld fahren mit Baubeginn über Neuhausen und Erdmannsweiler nach Königsfeld. Die Haltestelle „Neuhausen Oberdorf“ kann nicht bedient werden, als Ersatz dient die Haltestelle „Neuhausen Kirche“.

Buslinie 41

Fahrten der Buslinie 41 von Königsfeld über Neuhausen nach Erdmannsweiler/Weiler–Fischbach verkehren ab Königsfeld über Erdmannsweiler und bedienen dann mittels einer Stichfahrt die Haltestelle „Neuhausen Kirche“, ehe sie über die Haltestelle „Erdmannsweiler Sonne“ in Richtung Fischbach weiterfahren. Auch hier dient die Haltestelle „Neuhausen Kirche“ als Ersatz für die Haltestelle „Neuhausen Oberdorf“.

Buslinie 45

Bei Fahrten der Buslinie 45 von Königsfeld in Richtung Schabenhausen–Niedereschach können bei der Fahrt nach Königsfeld-Neuhausen weder die Haltestelle „Neuhausen Kirche“ noch die Haltestelle „Neuhausen Oberdorf“ bedient werden. Dafür wird die Haltestelle „Neuhausen, Abzw. Schabenhausen“ in Richtung und Gegenrichtung bedient.

Aufgrund der Stichfahrten nach Neuhausen bzw. die etwas längere Umleitungsstrecke über Erdmannsweiler, seien die Fahrzeiten, so das Landratsamt länger. Dadurch könnten teilweise Anschlüsse in Königsfeld oder in Erdmannsweiler nicht gehalten werden.