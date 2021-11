von Lothar Herzog

Die Unterkonstruktion ist bereits montiert, nun brauchen nur noch die Module aufgeschraubt und an die Wechselrichter angeschlossen zu werden: Ende dieses Monats wird die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Gemeindehalle Weiler ans Netz gehen. Bei einem Pressegespräch vor Ort sprach Bürgermeister Fritz Link von einem weiteren Baustein der Strategie zur regenerativen Energieerzeugung und auf dem Weg zur energieautarken Kommune.

Sonnenstrom dient dem Betrieb der Halle

Bei der Sanierung der Halle im Jahre 2018 habe ein Kriterium gelautet, das Dach so zu reparieren, dass die Installation einer Photovoltaik-Anlage jederzeit möglich ist, ohne in die Dachhaut einzugreifen. Er sei froh, einen Investor gefunden zu haben. Der hier produzierte Strom werde für den Betrieb der Halle genutzt. Die Gemeinde spare auf die Dauer von 20 Jahren zwischen 200 Euro und 300 Euro an Stromkosten jährlich, informierte der Bürgermeister.

Weiterer Ausbau der erneuerbaren Energien

Die Auszeichnung als bundesweit erste Solarkommune habe viele private Hausbesitzer befeuert, in eine eigene PV-Anlage zu investieren. Bisher existierten 176 Photovoltaik-Anlagen mit über 3000 Kilowattstunden Leistung. Nun komme eine weitere mit knapp 60 Kilowatt Peak hinzu, womit ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werde. Bei der Grundschule Königsfeld zeichne sich die Lösung ab, nach dem Rückbau der bisherigen PV-Anlage eine neue zu installieren.

Bisher werden mit den PV-Anlagen und der Windkraftanlage im Gewann Brogen jährlich rund 12 800 Megawattstunden regenerativen Stroms erzeugt. Bei einem Gesamtverbrauch von gut 15 000 Megawattstunden entspreche dies einem Anteil von 85 Prozent, betonte Link.

Wie Geschäftsführer Felix Duffner von der Betreiberfirma Energie-Wende Bregtal erläuterte, sind 2019 erste Projekte verwirklicht worden. „Wir sind immer auf der Suche nach Dächern. Durch Zufall sind wir in einem Presseartikel auf das Dach der Halle in Weiler gestoßen“, verriet Duffner.

Was fürs Klima tun auch ohne eigenes Dach

Die Anlagen finanzieren sich mit Mitglieder-Darlehen, es werde eine Rendite von 1,5 Prozent geboten. Letzteres sei jedoch zweitrangig. In erster Linie gehe es darum, Strom aus regenerativen Quellen zu erzeugen. „Wer selber kein Dach hat, aber etwas fürs Klima tun möchte, kann bei uns Mitglied werden und sich beteiligen. Auch in Weiler gibt es eine Bürger-PV-Anlage“, warb Duffner in eigener Sache.

Nach Auskunft von Benjamin Kienzler von der Montagefirma Kienzler aus Vöhrenbach werden 158 Module auf dem Hallendach in Weiler im Kreuzverband verlegt, wodurch sich die Flächenlast besser verteile. Als Unterkonstruktion seien Blechziegel verwendet worden.