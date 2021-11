von Lothar Herzog

Die Vereinsvertreter trafen sich im Haus des Gastes, um Anliegen anzusprechen, Anregungen vorzutragen, sich auszutauschen und neue Entwicklungen anzustoßen. Die derzeit sprunghaft steigenden Neuinfektionen werden laut Bürgermeister Fritz Link in den kommenden Wochen zu Verzicht führen, vor allem für Ungeimpfte. Die Verwaltung habe deshalb beschlossen, dass am Volkstrauertag 14. November zwar in allen Ortsteilen eine Kranzniederlegung erfolge, aber ohne die Beteiligung der Feuerwehren und Musikvereine, um einen größeren Besucherandrang zu vermeiden.

Die Auflagen sind einfach zu groß

Zudem seien auch für dieses Jahr alle Seniorennachmittage abgesagt, ebenso der Nikolausmarkt in Erdmannsweiler und das Lichterfest im Kurpark am 6. Januar. Der Aufwand, die Auflagen zu erfüllen, sei immens. Dafür finde am vierten Advent, 19. Dezember, ein gemeinsames Konzert des Musik- und Trachtenvereins Neuhausen und der Trachtenkapelle Buchenberg in der katholischen Kirche in Königsfeld statt, freute sich der Bürgermeister. Er räumte ein, bei vielen Vereinen herrsche wie im Vorjahr zu gleicher Zeit viel Unsicherheit zu geplanten Veranstaltungen. „Manchmal muss man kurzfristig und flexibel reagieren“, so Link.

Einen neuen Versuch unternimmt der Musik- und Trachtenverein Neuhausen, sein in 2020 ausgefallenes und wiederholt verschobenes Fest zum 100-jährigen Bestehen am 14. Mai 2022 mit einer Jubiläumsparty – das Brass-Erlebnis mit Viera Blech, Bloosmaschii und Lauter-Blech – im Festzelt beim Musikerheim zu feiern.

Nur eine Woche später, am 22. Mai, soll der Naturparkmarkt in der Ortsmitte Königsfeld stattfinden. „Wir wollen Anfang des Jahres 2022 mit der Planung beginnen. Es wäre schön, wenn die bisherigen Partnervereine wieder dabei wären und ein kulinarisches Angebot unterbreiten. Wir werden dieses Event so organisieren wie das Puppenspieler- und Märchenerzählfestival, das hat sich bewährt“, betonte Link.

Der 12. Kunsthandwerkermarkt im Kurpark Königsfeld soll am 17. und 18. September 2022 stattfinden. Um nicht mit dem Schlachtfest des Musikvereins Neuhausen zu kollidieren, will sich die Gemeinde um eine Verschiebung bemühen. Archivfoto: Lothar Herzog

Der ebenfalls in den Jahren 2020 und 2021 ausgefallende Kunsthandwerkermarkt soll am 17. und 18. September 2022 im Kurpark stattfinden. Die Gemeinde werde sich laut Veranstaltungsleiterin Sonja Schumacher um eine Verschiebung dieses Termins bemühen, da an diesem Wochenende der Musik- und Trachtenvereins Neuhausen gleichzeitig sein Schlachtfest feiert. „Im diesem Jahr haben ein paar Märkte stattgefunden, die ihren Termin später hatten als wir. Von denen werden wir uns Eindrücke einholen“, informierte Sonja Schumacher.