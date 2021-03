Königsfeld vor 1 Stunde

Königsfeld testet die Bürger im ehemaligen Treff-Supermarkt – So schnell geht es los

Die Gemeinde Königsfeld eröffnet ein eigenes kommunales Covid-19-Schnelltestzentrum für kostenfreie Bürgertests. Es geht am Samstag, 20. März, in den Räumen des ehemaligen Treff-Supermarkts am Zinzendorfplatz in Königsfeld in Betrieb. Das teilt die Gemeinde mit.