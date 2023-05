Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr (AUTWV) hatte vor Beginn seiner Sitzung ein umfangreiches Besichtigungsprogramm zu absolvieren. Vor allem waren das Bauprojekte, die im Gemeinderat bereits beraten und beschlossen sind. Mittlerweile sind die Projekte weit fortgeschritten.

Im Bereich der Kindergärten in Erdmannsweiler und Buchenberg soll der Umbau bis zum Beginn des nächsten Kindergartenjahres im September abgeschlossen sein. Was den Kindergarten in Erdmannsweiler betrifft, wird dort ein weiterer Materialraum entstehen. In einem Container findet das ausgelagerte Büro des Personals derzeit neuen Platz. Künftig ist das Büro so gestaltet, dass die Erzieherinnen nicht mehr von durchgehenden Kindern gestört werden können.

Bürgermeister Fritz Link lobte, dass der Umbau während des regulären Kindergartenbetriebs gut funktioniere. Künftig werden bis zu 40 Kinder Platz im Kindergarten finden, erklärte Ortsbaumeister Gregor Schenk. Weiter erklärte der Ortsbaumeister: „Die Garderobe wird erweitert, der Sanitärbereich ist umgebaut und die zweite Spielebene kann ebenfalls genutzt werden.“ Die Gesamtkosten des Umbaus betragen 285.000 Euro, was mit den allgemeinen Preissteigerungen zu tun habe. Die Förderung des Projektes betrage 100.000 Euro, erläuterte Fritz Link.

Im Kindergarten Buchenberg wird ein außenliegendes Treppenhaus entstehen. Der Kindergarten wird über zwei Etagen geführt, weswegen der Weg dorthin überdacht sein muss. Die Einrichtung wird auf zwei Gruppen erweitert. Insgesamt wird die Einrichtung von 31 Kindern genutzt werden. Acht Plätze sind den Krippenkindern vorbehalten. Der Probenraum des Kirchenchores wird zum Aufenthaltsraum. Die bisherigen Duschen werden zum Schlafraum umgebaut. An Kosten entstehen 545.723 Euro. Das Bauvorhaben wird ebenfalls bezuschusst.