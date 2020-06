Die Gemeinde Königsfeld könnte das erste Multimedia-Museum in Baden-Württemberg bekommen, wenn die Idee eines Besucherzentrums im Haus „Jacky“ am Zinzendorfplatz umgesetzt wird. Dort könnte die Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeine multimedial aufbereitet und virtuell erlebbar gemacht werden.

In der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales wurde eine mögliche Konzeption vorgestellt. Wie Bürgermeister Fritz Link in der Sitzung sagte, haben durch die Öffnung und Neugestaltung des Zinzendorfplatzes die dazugehörigen Gebäudeensembles eine neue Aufwertung erfahren. Diese Bedeutung soll beispielsweise mit einem Museum hervorgehoben werden.

Die Museumsfläche soll sich den baulichen Gegebenheiten entsprechend auf das Erdgeschoss des Gebäudes Zinzendorfplatz 5 beschränken. Demnach stünden rund 100 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Matthias Donath und Lars-Arne Dannenberg vom Zentrum für Kultur und Geschichte in Niederjahna in Sachsen zeigten in einem virtuellen Rundgang eine erste Konzeption. Die Besucher sollen mittels Tablet virtuell in die Geschichte der Brüdergemeine eintauchen können. Die Kosten für die Einrichtung und technische Ausgestaltung des Museums würden sich laut den Experten auf rund 300 000 Euro belaufen.

Umgesetzt werden kann das Projekt nur vorbehaltlich der Zustimmung der Brüdergemeine, die Eigentümerin des Objektes ist und die die maßgeblichen Kosten für eine Sanierung des Gebäudes zu tragen hätte, das in einem schlechten Zustand ist. Die politische Gemeinde werde versuchen, Mittel aus Fördertöpfen zu generieren. Bürgermeister Link betonte, dass sich der Schwerpunkt der musealen Ausstellung in erster Linie auf die Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeine beschränken werde: „Es werden keine Informationen über die Ortsteile und zum Tourismus geben.“

Christoph Fischer, Schulpfarrer der Zinzendorfschulen, äußerte sich dankbar darüber, wie die Bemühungen der politischen Gemeinde und der Herrnhuter Brüdergemeine zusammenlaufen. Das Projekt erscheint ihm akzeptabel, er äußerte jedoch Bedenken, ob bezüglich der Größe des Raums von lediglich nur rund 100 Quadratmetern die Fläche ausreicht, um das Projekt so umzusetzen. Hans Mack hält die Umsetzujg des Projekts für gut, aber auch ambitioniert. Es benötige viel an Fördermitteln und Investition, um das Gebäude zu ertüchtigen. Mack bezweifelte zudem, dass die Herrnhuter Brüdergemeine das Gebäude nach der Sanierung dann uneingeschränkt der Gemeinde Königsfeld zur Verfügung stelle.