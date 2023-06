Im Königsfelder Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales fand die Vorberatung zu einem Trekkingplatz statt. Im Gemeinderat wurde das Projekt beschlossen. Seither lag es daran, einen geeigneten Platz zu finden. Gemeinschaftlich wurden verschiedene Standortvorschläge von Seiten des Forstes, der Ortsverwaltung und des Schwarzwaldvereins beraten. Verschiedene Orte wurden bereits begutachtet, doch stellten sich diese als nicht geeignet dar. Das lag unter anderem daran, dass eine zu große Nähe zu einer Landstraße bestand.

Auch die Entfernung zu den Fernwanderwegen des Schwarzwaldvereins, wie dem Westweg oder Ostweg, wirkte sich hindernd aus. Dazu gab es auch von Geländebesitzern einen Einspruch zum Trekkingplatz. Ein Zuschussantrag wurde bereits genehmigt, so Kurgeschäftsführerin Andrea Hermann. Nun liege die Entscheidung beim Ortschaftsrat Neuhausen.

Gemeinsam mit Andrea Hermann unternahm der Ortschaftsrat Neuhausen die Ortsbesichtigung. Dabei verwies Andrea Hermann auf „den gemeinsam mit der Forstverwaltung erarbeiteten Vorschlag, wo der Platz entstehen könnte.“ Eine wichtige Rolle beim Anlegen von Trekkingplätzen spielt der Naturpark Schwarzwald, der die angelegten Plätze auch betreut.

Der Platz in Königsfeld soll maximal 100 Quadratmeter groß sein. In der Nähe soll es Wasser geben und eine Komposttoilette werde ebenfalls in Platznähe entstehen. Als Unterlage auf dem etwas eingeebneten Platz werde eine Lage Hackschnitzel aufgebracht. Auf dem Platz können pro Nacht drei Zelte errichtet werden. An der Beratung stimmte der Ortschaftsrat zu. Jetzt entscheidet der Gemeinderat.