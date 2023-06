Eltern müssen für die Betreuung ihrer Sprösslinge in den Kindergärten ab September tiefer in die Tasche greifen. Der Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales (ATKBJS) beschloss eine Erhöhung der Benutzungsentgelte um 8,5 beziehungsweise 21 Prozent und folgte der Empfehlung der Kommunalen Spitzenverbände im Land.

Wie Hauptamtsleiter Florian Kienzler erläuterte, liege der Personalschlüssel bei einer Regelgruppe (RG) mit höchstens 28 Kindern und 30 Stunden Öffnungszeit bei 1,98 Vollzeitstellen, bei einer Gruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) um 12,5 Prozent höher (2,25 Vollzeitstellen). Mehrkosten entstünden bei VÖ zudem durch mehr erforderliche Fläche pro Kind (2,4 Quadratmeter gegenüber 2,2 Quadratmetern RG) sowie die geringere Zahl der Höchstgruppenstärke (25 Kinder). Der Personalschlüssel einer Ganztagesgruppe (GT) mit 30 Stunden Öffnungszeit liege bei 2,3 Vollzeitstellen und die vorgeschriebene Fläche pro Kind bei drei Quadratmetern. Maximal dürften in einer GT-Gruppe 20 Kinder aufgenommen werden. Die Verwaltung halte deshalb für die Betreuung von Kindern mit VÖ und GT einen Zuschlag zu den neu festgelegten Elternbeiträgen von 25 Prozent für gerechtfertigt, so Kienzler.

Während also die monatlichen Gebühren für ein Kind von 130 Euro auf 141 Euro in der RG steigen, erhöht sich das Entgelt für ein Kind in einer VÖ-Gruppe auf 176 Euro im Monat. Wie Desiree Staiger als Vertreterin des Elternbeirats des Kindergartens Neuhausen in der Einwohnerfragestunde vorrechnete, würde der 25-prozentige Zuschlag für manche Familie eine Mehrbelastung von monatlich rund 80 Euro bedeuten und das sei ein dicker Batzen. Der Elternbeirat bitte deshalb darum, die 25 Prozent auf zwei Jahre zu verteilen. Bürgermeister Fritz Link sprach von „höherer pädagogischer Mathematik, dass ein Kind bei Verlängerten Öffnungszeiten mehr Platz braucht, weil es sich anscheinend mehr bewegt. Die Anforderungen im VÖ-Bereich sind vom Verband hochgeschraubt. Das Land gibt die Regelungen vor, die bei den Kommunen zu mehr Verlust führen. Deshalb ist der erhobene Zuschlag gerechtfertigt. Ich stelle das aber zur Diskussion“, unterstrich der Bürgermeister.

Rat Jan-Jürgen Kachler urteilte, er halte eine gestaffelte Erhebung der Gebühren bei VÖ und GT auf zwei Jahre für sinnvoll. Diese Ansicht vertraten auch Birgit Helms, die die Familie als wertvollste Einrichtung der Gesellschaft bezeichnete, sowie alle anderen Räte. Einstimmig beschloss der Ausschuss, das monatliche Benutzungsentgelt für die Betreuung in der Regelgruppe zum Kindergartenjahr 2023/2024 für ein Kind auf 141 Euro (vorher 130 Euro), für zwei Kinder auf 110 Euro (102), für drei Kinder auf 75 Euro (69) und für vier und mehr Kinder auf 27 Euro (25) anzuheben. Für die Betreuungsform VÖ und GT müssen ab 1. September in gleicher Reihenfolge 158 Euro, 123 Euro, 84 Euro und 30 Euro monatlich bezahlt werden. Die Gebühren für die Betreuung in einer Kinderkrippe erhöhen sich auf 408 Euro (vorher 376 Euro), 303 Euro (279), 205 Euro (189) und 81 Euro (75).