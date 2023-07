Die Zusammenarbeit von Königsfeld und Mönchweiler beim Kinderferienprogramm bringt für beide Gemeinden Vorteile. Ab dem 23. Juli bis zum 9. September sind wieder 44 gemeinsame Veranstaltungen geplant. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass so wie in den Vorjahren die Termine wahrgenommen werden. Wie Bürgermeister Fritz Link sagt: „Es wird ein attraktives und abwechslungsreiches Angebot zur Verfügung stehen.“ So zeigt sich der Bürgermeister auch zufrieden mit dem, was viele örtliche Vereine, Unternehmen und Ehrenamtliche in beiden Gemeinden auf die Beine gestellt haben. Die Termine können bereits gebucht werden. Ob noch Plätze frei sind, ist auf www.kindersommer-koemoe.de einsehbar. Wie es sich für beide Gemeinden gehört, sind das Königsfelder Eichhörnchen und der Mönch aus Mönchweiler einmal mehr die Maskottchen für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Dass die Auflage von 2000 Broschüren zum Kinderferienprogramm finanziell durch die Sparkasse Schwarzwald-Baar, die Firma Wiha Werkzeuge und die Mediclin Albert Schweitzer-Klinik Königfeld unterstützt wurde, ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen freue man sich über dieses Engagement in beiden Gemeinden.

Die Broschüre ist inzwischen bei der Tourist-Info Königsfeld sowie bei der Gemeindeverwaltung Mönchweiler zu erhalten. „Interessierte Familien werden über Auslagen in Kindergärten, Schulen, im Einzelhandel und gastronomischen Betrieben erreicht“, so der Bürgermeister. Tagesaktuelle Informationen, ob einzelne Veranstaltungen noch buchbar sind, finden sich im Internet unter der Adresse www.kindersommer-koemoe.de.

Mit der Theatergruppe der Zinzendorfschulen wird das Ferienprogramm eröffnet. Im Rahmen des Burgspektakels wird am 23. Juli mit dem Familientheater „Das fliegende Klassenzimmer“ aufgeführt. Am 29. Juli steht dann „Dreckspatz & Stinkesocke“ unter der Regie von Olaf Jungmann auf dem Programm.

Albert Schweitzer wird im 100. Jubiläumsjahr ebenso zum Programm gehören, wie eine Zeitreise auf einem Schwarzwaldhof mit Brotbacken im Backhaus. Ein weiterer Höhepunkt wird die Busfahrt in den Wildpark „Tatzmania“ bei Löffingen. Die Jugendfeuerwehr Mönchweiler, die Feuerwehr Königsfeld und der DRK-Ortsverein Königsfeld zeigen an vier Tagen, was alles passiert, wenn die Notrufnummer 112 gewählt wird. Es wird auch ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder angeboten.

Für die Gemeinde Königsfeld erläutert Sonja Schumacher die wesentlichen Programmpunkte. Dabei sagte sie, dass auch der Forst mit der neuen Forstamtsleiterin Annika Bittlingmeier eingebunden ist. Miriam Volk vom Bürgerbüro Mönchweiler weist darauf hin, dass Feuerwehr, Turnverein, Reitverein und der Radsportverein mitwirken. Am 28. August werde der Sportplatz in Mönchweiler belegt, um den Überraschungstag Zukunftsausschuss zu veranstalten. Jugend- und Vereinskoordinator Patrick Haas aus Mönchweiler spricht von „einem tollen Projekt, das mit unglaublichem Engagement der Vereine als schöner Baustein für die Familien zum Tragen kommt.“