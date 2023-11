Mit einer zum 1. Dezember in Kraft tretenden Kartzenschutzverordnung will Königsfeld das Thema der wachsenden Katzenpopulation in den Griff bekommen. In ihr sind alle Punkte für Katzenhalter geregelt. Der Gemeinderat hatte sich die Situation von Boris Paska, zuständig für die Sachbearbeitung im Hauptamt, und Nadine Vögel, Leiterin des Kreistierheims Donaueschingen, erläutern lassen.

Paska stellte fest, dass „die immer größer werdenden Kolonien frei lebender Katzen im Schwarzwald-Baar-Kreis, einschließlich Königsfeld und den Teilorten, wesentlich dazu beitragen, dass das Kreistierheim Donaueschingen bei der Aufnahme von Katzen an seine Grenzen stößt.“ Das Tierschutzgesetz verbietet das Töten der Katzen ohne vernünftigen Grund. Das Leben, das Wohlbefinden und die Unversehrtheit der Tiere sollten geschützt werden. Zur Verminderung der Population dürfen nur tierschutzgerechte Maßnahmen getroffen werden, so Boris Paska weiter. Dazu böten die Tierschutzvereine im Landkreis Kastrationen und Öffentlichkeitsarbeit an. Regelmäßig werde dafür geworben, Katzen zu kastrieren, zu kennzeichnen und registrieren zu lassen.

Die Zahlen der in Königsfeld lebenden Katzen stellte Nadine Vögel vor. Zahlreiche Wildkatzen seien krank, was auch für Menschen gefährlich werden könne. Nach neuer Rechtslage seien Hauskatzen und ihre Nachkommen grundsätzlich als Fundtiere anzusehen und würden damit in die Zuständigkeit der Gemeinden und Fundbehörden fallen. In Königsfeld lebten 1154 Halterkatzen, was einer Katze auf 5,3 Bewohner entspreche, so die Kreistierheimleiterin. 808 Halterkatzen mit Freigang und 242 nicht kastrierte Halterkatzen mit Freigang lebten in Königsfeld. In St. Georgen leben beispielsweise 147 verwilderte Katzen. Vögel: Ein Katzenpaar kann in vier Jahren bis zu 20.736 Nachkommen zeugen.

An Kosten für eine gesunde Katze fallen laut der Leiterin des Kreistierheimes in ihrer Einrichtung täglich 15,41 Euro an, so Nadine Vögel.