Normalerweise verbringen Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit unter der Woche in Bildungseinrichtungen. Schulen und Kindertagesstätten übernehmen einen Großteil der Erziehungsarbeit. Weil derzeit aber nichts normal ist und die Schulen geschlossen sind, betreuen Eltern ihre Kinder fast ausschließlich alleine.

Bastian Lugbauer. | Bild: Matthias Jundt

Dilara Oktar. | Bild: zinzendorfschule

Die Jugendhilfe Villingen-Schwenningen hat kürzlich davor gewarnt, dass es wegen der Coronakrise zu einem Anstieg von Konflikten in Familien kommen könne. Das haben sechs Auszubildende der Jugend- und Heimerziehung von der Zinzendorfschule aus Königsfeld zum Anlass genommen, um es gar nicht erst soweit kommen zu lassen.

Julia Schütz. | Bild: zinzendorfschule

Luzie Kronbach. | Bild: zinzendorfschule

„Wir können uns gut vorstellen, welche Herausforderungen für Eltern und Kinder mit der Coronakrise verbunden sind“, sagen die Azubis, zu denen Bastian Lugbauer (20), Luiza Kronbach (23), Wiebke Gahre (18), Elias Haag (18), Dilara Oktar (18) und Julia Schütz (18) gehören.

Schulkinder müssten angehalten werden, ihre Hausaufgaben, die nach wie vor anfallen, zu machen. Die ohnehin schon schwierige Situation bringe auch viele Fragen mit sich, weshalb Oma und Opa derzeit nicht besucht werden dürfen, warum das Spielen mit den Freunden nicht möglich ist oder auch, weshalb man im Alltag Abstand zu anderen halten soll und sich häufiger als sonst die Hände waschen muss.

Wiebke Gahre. | Bild: zinzendorfschule

Elias Haag. | Bild: zinzendorfschule

„Das alles kann dazu führen, dass mit zunehmender Dauer der Ausgangsbeschränkungen Konflikte in Familien zunehmen“, sagen die Auszubildenden weiter. Deshalb wollen die sechs und ihre Lehrern Bianca Jäger ihren Teil dazu beitragen, dass Kinder und vor allem Eltern auch mal wieder Zeit für sich haben und Familien entzerrt werden.

Als Mittel zur Langeweile- und Frustbewältigung haben sich die sechs Azubis ein dreiteiliges Preisrätsel ausgedacht. Es soll Kinder zum Mitmachen motivieren und Eltern die Chance geben, einmal die Beine hochzulegen und zu entspannen.

Kinder, die mitmachen wollen, sollen ihre Lösungsvorschläge mit einem Bild davon per Post an Bastian Lugbauer, Schmiedwiesenstraße 2, in 78606 Setingen-Oberflacht schicken.

Hier geht‘s zum ersten Teil: