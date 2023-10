Die Jugendfeuerwehr Königsfeld hat einen wirklichkeitsnahen Einsatz hinter sich gebracht. Trotz aller Anstrengungen wirkten die acht Teilnehmer, darunter ein Mädchen, am Ende des 24-Stunden-Dienstes recht frisch. Immerhin waren acht Einsätze während der 24 Stunden zu bewältigen.

Als kleine Auflockerung an der Schlussbesprechung ging kurz vor Ende eine weitere Alarmmeldung ein. Nun galt es für die bereits in zivil gekleideten Jugendlichen, nochmals schnellstmöglich in die Feuerwehruniform zu schlüpfen und an den Einsatzort zu fahren. Eine Türöffnung sollte es sein, doch unterwegs zur Einsatzstelle kam bereits die Entwarnung, die Tür sei geöffnet. Mit einem zufriedenen Lächeln rückten die Wehrmänner und die Wehrfrau in spe wieder ins Feuerwehrgerätehaus ein. Jugendleiter Torsten Bauer und Gruppenführer Robin Gilbert wurden durch den stellvertretenden Abteilungskommandanten Sven Maurer und Patrick Grießhaber unterstützt.

Am Freitagnachmittag hatten die 24 erwartungsvollen Stunden mit der Einweisung in Unfall- und Verhütungsvorschriften begonnen. Zum ersten Einsatz rückten die Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren an die Brandmeldeanlage der Albert-Schweitzer-Klinik aus. Mit Spielen zum Thema Einsatztaktik folgte ein theoretischer Teil.

Um 22 Uhr erfolgte die Alarmierung zu einer Personensuche „zwischen Merkur und Venus“, so Torsten Bauer. Eingeweihte wissen: Hier handelt es sich um den Planetenweg. Um Mitternacht gingen die Lichter aus. Bereits 15 Minuten später war der erste Alarm. Ein Rauchwarnmelder musste gesucht werden. Bald war dann Zeit für das Frühstück. Eine Katze auf dem Baum, ein Kleinbrand und auslaufender Kraftstoff waren weitere Übungsobjekte, bevor an der Grundschule der Brand einer Feldscheune simuliert wurde. Dabei sind C-Hohlstrahlrohre zum Einsatz gekommen.

Probedienste finden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt Gerätehaus, Gartenstraße 11 in Königsfeld.