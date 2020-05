von Lothar Herzog

Wie Bürgermeister Fritz Link (CDU) erläuterte, müsse man sich fragen, wie auf den dramatischen Einbruch der geschätzten Steuereinnahmen reagiert werden soll. Dies werde eine gewaltige Herausforderung auf Jahre bringen. Es müsse abgewartet werden, wie schnell sich die Wirtschaft wieder erhole. Die Verwaltung verfolge das Ziel, Maßnahmen zu schieben, um Mittel einzusparen. Allein bei der Gewerbesteuer müsse von Mindereinnahmen um rund 300 000 Euro ausgegangen werden. Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer befürchte er gar einen Rückgang um circa 400 000 Euro, so Link.

700 000 corona-bedingte Mehrausgaben

Nach Kämmerin Irmgard Kern-Kaiser ergeben sich bei den Erträgen Rückgänge von voraussichtlich rund 700 000 Euro und Mehrausgaben für Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Homeoffice von etwa 70 000 Euro. Im Ergebnis stehe somit eine Netto-Verschlechterung von circa 770 000 Euro. Dies werde das Defizit des Ergebnishaushalts von rund 205 000 Euro auf 975 000 erhöhen. Hinzu komme, dass der Forst durch Sturmschäden und Käferholz einen voraussichtlichen Verlust von rund 200 000 Euro erwirtschaften werde.

Die Verwaltung habe nach Möglichkeiten gesucht, um im investiven Bereich Einsparungen für noch nicht beauftragte Baumaßnahmen in Höhe von 486 000 Euro erzielen. Hierzu zählten die Druckentwässerung der Rainhäuser in Buchenberg und die Investitionskostenumlage an den Zweckverband Breitband. Durch das Aufschieben von Ausgaben im Ergebnishaushalt, unter anderem der Internet-Relaunch (16 800 Euro) und der Planungskosten der Hühnerbachbrücke (25 000 Euro) ließen sich weitere 81 700 Euro einsparen. Trotzdem werde das bisherige Defizit im Finanzhaushalt von 520 000 Euro um 116 500 Euro auf nun 636 400 Euro steigen.

Viermonatige Haushaltssperre

Ohne den Erlass einer viermonatigen hauswirtschaftlichen Sperre bis zur Vorstellung eines Nachtragshaushalts im September, was die Verwaltung dem Gemeinderat empfehle, würde das Gesamthaushaltsdefizit auf rund 1,3 Millionen Euro steigen, gab die Kämmerin zu bedenken. Stefan Giesel (SPD) wollte wissen, ob es sinnvoll sei, auch Geld bei den Schulen einzusparen wie beispielsweise die Planungsrate für die Sanierung des Pausenhofes der Grundschule Neuhausen. Wie Hauptamtsleiter Steffen Krebs versicherte, seien die Einsparungen mit der Schulleitung besprochen worden. Es würden nur Dinge zurückgestellt, die nicht zwingend notwendig seien.

Auch Sparmaßnahmen bei der Feuerwehr, ergänzte Link, seien in Absprache mit der Wehrführung erfolgt. Die Einsatzfähigkeit der Wehr werde damit nicht beeinträchtigt. Zur Rückstellung der Baumaßnahme Breitbandausbau erklärte Link: „Die Zuschussanträge sind längst gestellt. So lange wir aber die Förderzusage nicht vorliegen haben, können wir nicht beginnen.“ Der Beschluss des Gemeinderats fiel einstimmig.