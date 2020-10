Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im Mai beschlossen, die Gebühren zunächst auszusetzen. Über einen endgültigen Erlass von Krippen- und Kindergartengebühren wollte das Gremium erst entscheiden, wenn klar ist, wie hoch der Kostenausgleich des Landes ausfallen wird. Wie Bürgermeister Fritz Link sagte, hat das Land mittlerweile eine Soforthilfe in Höhe von 92 752 Euro an die Gemeinde gezahlt. Davon werden rund 31 000 Euro für die kommunalen Kindergärten der Gesamtgemeinde sowie weitere knapp 20 000 Euro für die freien und kirchlichen Kindergärten für die Monate April bis Juni erlassen, an denen die Gemeinde anteilig Kosten übernimmt. Die Rückerstattung für die Ferienbetreuung und die verlässliche Grundschule für vier Monate (April bis Juli), deren Gebühren bereits zu Jahresbeginn eingezogen wurden, betragen zusammen rund 5900 Euro.

„Das Land hat Wort gehalten und die Soforthilfe gezahlt. Darüber sind wir sehr froh“, sagte Link. Doch die Soforthilfe decke nicht die gesamten bislang aufgelaufenen Kosten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie der Bürgermeister sagte, hat die Corona-Pandemie seit März weitere Kosten für die Gemeinde in Höhe von 45 500 Euro verursacht. „In erster Linie durch die Beschaffung von Desinfektionsmitteln und -spendern, Masken und Spuckschutzwänden sowie höhere Personalkosten für Freibad und Notgruppenbetreuung in Kindergärten und Schulen.“ Zusammengerechnet mit den jetzt erlassenen und rückerstatteten Kindergarten- und Betreuungsgebühren ergibt das Kosten in Höhe von etwas mehr als 102 000 Euro und damit einen Fehlbetrag in der Gemeindekasse von 9600 Euro.