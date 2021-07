von Lothar Herzog

Die Kindertagesstätte Neuhausen erhält bereits die zweite Re-Zertifizierung für „Bewusste Kinderernährung“. Die Überreichung der Urkunde durch Edith Kirner vom Landratsamt erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Bildung, Jugend und Soziales.

Wie sie erinnerte, habe die Kita im Jahre 2013 als zweite Einrichtung im Schwarzwald-Baar-Kreis zum ersten Mal das Beki-Zertifikat vom Ministerium verliehen bekommen. Eine erste Re-Zertifizierung habe sie 2017 erreicht. Die jetzige Auszeichnung gelte nun sechs Jahre.

In der Kita werde mit großem Engagement gearbeitet und 2020 sei wegen Corona ein ganz schwieriges Jahr und die Hygiene das A und O gewesen. Die Arbeit mit den Kindern und die Herstellung von Speisen habe nur eingeschränkt erfolgen können, wusste Kirner. Bürgermeister Fritz Link unterstrich die Wichtigkeit, die Vorgaben in die Praxis umzusetzen.

In der Einrichtung fänden regelmäßig Ernährungsworkshops statt, in denen Rezepte ausgetauscht würden. Kita-Leiterin Martina Wolf bedauerte, die Urkundenüberreichung sei bisher immer mit einem kleinen Fest verbunden worden, das nun Corona verhindere. Wolf dankte Kirner für die Unterstützung von der ersten Stunde an. Außerdem habe die Kita den Luxus, mit Waldtraud Polkowski eine pädagogische Beki-Fachkraft zu haben und Susanne Bea setze alle Vorgaben der Behörden um.

Weitere Unterstützung erhalte die Einrichtung von Birgit Helms, die einmal jährlich die Inhouse-Fortbildung leite. „Ohne dieses tolle Team hätten wir die zweite Re-Zertifizierung nicht geschafft“, bedankte sich Wolf bei den Frauen mit Blumensträußen. Wolf, Bea und Renate Meyer werden aktuell zur Gesundheitsmanagerin ausgebildet.