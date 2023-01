Die gesellschaftlichen Anforderungen an die Kinderbetreuung werden größer, die finanzielle Ausstattung für Kommunen wird es nicht. So könnte man die Kritikpunkte von Bürgermeister Fritz Link am derzeitigen System zusammenfassen.

Abmangel jährlich 2,4 Millionen Euro

Besonders in Königsfeld sind die Aufgaben groß. Die Gemeinde unterhält alleine sechs Kindergärten, hinzu kommen Schulen. „Der Abmangel im Bereich Kinderbetreuung beträgt jährlich rund 2,4 Millionen Euro“, sagt Link. Viel Geld für eine Kommune mit knapp 6000 Einwohnern, die ohnehin großen Sparzwängen unterliegt.

Drei Projekte für fast 1,2 Millionen Euro

Und die Aufgaben werden im Jahr 2023 nicht geringer, eher im Gegenteil. Mehrere Projekte verdeutlichen den Handlungsbedarf, den es gibt. 545.000 Euro fließen in den Ausbau der Krippe in Buchenberg, 386.000 Euro kostet die Einrichtung einer zweiten Gruppe im Kindergarten Erdmannsweiler und 250.000 Euro sind eingeplant für die Planung und den ersten Bauabschnitt für die Schaffung eines Kindergartens in der Räumlichkeiten der Grundschule Königsfeld.

Mehr Geld fordert auch die Gewerkschaft

Nicht nur diese Investitionen zeigen für Bürgermeister Link, was nötig ist: „Wir benötigen mehr Finanzmittel von Bund und Land“, sagt er. Und bekommt in seiner Argumentation auch Unterstützung der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft.

Die Umbauarbeiten im Kindergarten Erdmannsweiler werden zeitlich verzögert umgesetzt. Es wird Platz für eine zweite Gruppe geschaffen. Das Bild ist im April entstanden. | Bild: Lothar Herzog

In einem Fachbeitrag, nachzulesen auf der Internetseite der Gewerkschaft, heißt es: „Kindertageseinrichtungen stehen vor großen Herausforderungen und besorgniserregenden Entwicklungen. Das System ist hochgradig unterfinanziert.“

Ein hoher Personalschlüssel

Darin wird thematisiert, dass das „Gute-Kita-Gesetz“ Ende 2022 ausläuft und reformiert wird. Der Bund stellt den Ländern zwar weiterhin Finanzmittel von jährlich zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist aber, so sieht es auch Fritz Link als Bürgermeister vor Ort, zu wenig.

Königsfeld Energiekrise befeuert Geschäft: Schornsteinbauer Hettich kann längst nicht alle Aufträge annehmen Das könnte Sie auch interessieren

Denn für gute Betreuung braucht es vor allem auch Personal. „Baden-Württemberg hat den höchsten Personalschlüssel“, sagt Link. Und das bei akutem Fachkräftemangel, der erheblich erschwert, überhaupt Personal für die Betreuung zu finden.

Ein Kindergarten in der Grundschule

Der Bedarf an Betreuungsplätzen jedenfalls steigt auch in Königsfeld. Durch neue Baugebiete und durch den Zuzug von Geflüchteten beispielsweise. Zwei der Gründe, warum Königsfeld das Angebot ausbauen muss und Räumlichkeiten in der Grundschule zum Kindergarten umfunktionieren möchte.

Dort wird das vorhandene Platzangebot längst nicht ausgereizt, seit in dem Gebäude keine Hauptschule mehr untergebracht ist. Deswegen lag, so Link, die Idee nahe, diese Planung anzuvisieren.