von Cornelia Putschbach

Vorfreude auf den kommenden Montag herrscht in Königsfeld bei Schülern wie Lehrern gleichermaßen. Dann startet an der Grundschule, wie auch an allen anderen Grundschulen des Landes, wieder der Unterricht für die 31 Viertklässler.

Im Klassenzimmer von einer der vierten Klasse zeigt Schulleiterin und Mathematiklehrerin Kathrin Mecke wie das Klassenzimmer umgeräumt wurde, um den Abstand zwischen den Schülern beim Unterricht zu gewährleisten.

Soziale Kontakte sind wichtig

Schulleiterin Kathrin Mecke öffnet für den SÜDKURIER schon jetzt die Schultüren, um zu zeigen, wie sich die Schule vorbereitet und allerlei Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat. Dabei bringt sie klar zum Ausdruck, wie wichtig es für die Kinder sei, dass jetzt nach und nach der Unterricht für alle Grundschüler wieder startet. Entscheidend sei es, so die Schulleiterin, im Schulalltag dann eine Balance zu finden zwischen sozialen Kontakten, dem Wohlfühlen im bekannten Lebensraum der Schule und der sicheren Geborgenheit bei den Lehrern auf der einen Seite sowie Ängsten und Gefahren, welche die Pandemie auch für die Schüler mit sich bringt. „Trotz Hygienevorschriften muss es auf jeden Fall möglich sein, dass die Kinder Kind sein dürfen“, sagt sie klar und fügt an: „Auch für besondere Höhepunkte im Schuljahr wie zum Beispiel die Verabschiedung der Viertklässler werden wir uns auf jeden Fall etwas einfallen lassen. Das ist sehr wichtig für die Kinder.“

Viel Platz im Gebäude

Die sechs Klassen, zwei erste, jeweils eine zweite und eine dritte sowie zwei vierte Klassen, gibt es aktuell an der Königsfelder Grundschule. Früher war im gleichen Gebäude noch die Hauptschule untergebracht. Jetzt profitiert die Grundschule vom guten Platzangebot. Während normalerweise morgens alle Schüler durch den Haupteingang ins Schulgebäude strömen, wartet hier schon die erste Änderung. Der Haupteingang bleibt den Schülern der ersten Klassen vorbehalten. Vor den Türen kennzeichnen Punkte auf dem Boden einen Warteplatz für jeden Schüler. So wird der notwendige Abstand gewährleistet. Noch ein Stück davor ist auf dem Boden eine weiße Linie aufgezeichnet. Diese signalisiert den Eltern, dass ab hier die Schüler alleine weitergehen sollen. Ebenso ist der Zugang an zwei weiteren Eingängen ins Gebäude geregelt, einer für die Viertklässler und einer für die zweite und dritte Klasse.

Klare Aufteilung

Auch in dem dreistöckigen Gebäude wird eine klare Trennung herrschen. Den Viertklässlern ist das Erdgeschoss vorbehalten. Im Obergeschoss werden nach den Pfingstferien die Klassen eins bis drei unterrichtet und im Untergeschoss ist bereits jetzt die Notbetreuung, für die aktuell 17 der insgesamt 106 Schüler angemeldet sind, untergebracht. Auch wenn es für alle Klassen wieder Präsenzunterricht gibt, bleibt eine Notbetreuung weiter verfügbar, denn nicht alle Jahrgänge werden an allen Tagen Unterricht in der Schule haben, so die Vorgabe der Landesregierung.

So läuft der Unterricht

Vorläufig wegfallen wird der Fachlehrerunterricht. Jede Klasse wird den gesamten Schultag über von einer Lehrkraft unterrichtet. Einzige Ausnahme ist der Mathematikunterricht, den in der Klasse 4 a auch weiterhin Kathrin Mecke übernimmt. Sehr positiv für die Schule sei die Tatsache, dass alle sieben Lehrer der Königsfelder Grundschule dann tatsächlich auch für Präsenzunterricht zur Verfügung stehen, freut sich Kathrin Mecke. Die geringe Schülerzahl der beiden vierten Klassen macht eine Teilung in weitere Gruppen unnötig. In den Klassenzimmern ist genügend Platz, um die Tische so zu

stellen, dass der Abstand gewährleistet ist.

Pausenspaß

Pausen dürfen auf dem weitläufigen Königsfelder Schulgelände auch künftig bei gutem Wetter auf dem Hof verbracht werden. Jeweils zwei Klassen können gleichzeitig Pause machen. Die anderen folgen jeweils leicht zeitversetzt. „So bleibt der bekannte Rhythmus erhalten, aber es sind nicht alle Schüler gleichzeitig auf dem Hof“, erläutert Kathrin Mecke. Bei schlechtem Wetter steht die Turnhalle für die Pause zur Verfügung. Durch einen Raumtrenner gibt es auch hier getrennten Platz für jeweils zwei Klassen.

Alle sind engagiert

Die vergangenen Wochen des Lernens zuhause habe man in Königsfeld dank einer guten Schulgemeinschaft ganz gut überstanden, ist sich Kathrin Mecke sicher. Seitens der Eltern habe es viel Akzeptanz und wertvolle Ideen gegeben. Das Kollegium habe bestens zusammengearbeitet und seitens der Gemeinde und dem Hausmeister sei man immer richtig gut unterstützt worden, lobt die Schulleiterin. Montags haben sich Kinder und Eltern neues Lehrmaterial am Schuleingang abgeholt. Ergänzt wurde das durch Videofilme. In solch einem Film erhielten die Schüler auch schon einen Einblick in die neuen Regeln und Markierungen im Schulgebäude.

Im Eingangsbereich der Grundschule Königsfeld erinnert eine Tafel an die einzuhaltenden Regeln. Auch Desinfektionsmittel steht für Schüler und Lehrer bereit.

Abstand halten ist nicht schwer

Auch wenn vielerorts bezweifelt wird, ob das Abstand halten bei Grundschülern funktioniert, ist sich Kathrin Mecke sicher, dass das kaum ein Problem sein wird. Natürlich müssten die Kinder erst verstehen lernen, warum sie im Moment zum Beispiel kein Fußball auf dem Pausenhof spielen dürfen. Aber auf Hygiene habe man schon immer Wert gelegt. Von Erkältungen oder Magen-Darm-Infekten her sei den Kindern bekannt, dass das Händewaschen wichtig ist. „Cool, ich helfe mit, dass sich die Krankheiten nicht verbreiten“, sei die richtige Einstellung. Und die Maßeinheit des Meters lernen die Kinder bereits in der ersten Klasse. 1,5 Meter entsprechen etwa drei Kinderschritten. Das ist doch gar nicht so schwer.