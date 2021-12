von Lothar Herzog

Im geplanten Wohngebiet „Herrenacker-Ost“ im Ortsteil Buchenberg sollen 18 Bauplätze entstehen. Hier können sich bald Häuslebauer auf Grundstücken zwischen 450 und 685 Quadratmetern Größe den Traum vom neuen Zuhause erfüllen.

Das neue Baugebiet Der Geltungsbereich des neuen Wohnbaugebiets „Herrenacker-Ost“ im Ortsteil Buchenberg umfasst eine Fläche von rund 1,5 Hektar. Davon sind nach Abzug von 0,14 Hektar von Altbestandsgebäuden noch 1,36 Hektar für das Baugebiet übrig. Es sollen 18 Bauplätze zwischen 450 und 685 Quadratmeter Größe entstehen. Auf vier Bauplätzen in der Gebietsmitte sind Doppelhäuser zugelassen. Zum Erwerb der Fläche besteht zwischen dem Grundstückseigentümer und der Kommune ein Optionsvertrag.

Der Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr befürwortete in seiner Sitzung den Erschließungsentwurf. Jetzt muss der Gemeinderat den Bebauungsplan für das Areal aufstellen. Dies soll noch im laufenden Jahr angegangen werden. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt der Innenentwicklung, das an die historische Bebauung anschließt. „Damit stärken wir den Ortskern“, bekräftigte Bürgermeister Fritz Link. Die Finanzierung erfolgt außerhalb des Haushalts durch einen externen Erschließungsträger.

Den Traum vom eigenen Zuhause im idyllischen Buchenberg könnte sich für so manchen Bauwilligen bald erfüllen. | Bild: Werner Müller

Wie Fritz Link erläuterte, müsse aufgrund der Grundstücksverhältnisse die bisher angedachte Fläche um circa 80 Meter nach Osten verschoben werden. Trotzdem könne sie aus dem Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt werden und beziehe zwei Altbestandsgebäude mit ein.

Mehr Sicherheit für die Kinder

Nach Auskunft von Planer Tobias Rau wurde der bisherige Entwurf überarbeitet. Die Bauplätze sollen über eine 5,80 Meter breite Ringstraße erschlossen werden. Diese Straße mündet von der Kreisstraße 5723 ins Baugebiet, auf Höhe des gegenüber liegenden Zollernblick, erklärte der Planer. Von der Ringstraße führt dann laut Planungen ein Geh- und Radweg in die Ortsmitte. Dies erhöhe die Sicherheit für Kinder auf dem Weg zum Kindergarten und zur innerörtlichen Bushaltestelle. Abgeklärt werden müsse noch, ob ein im Westen bestehender Viehweg nach außerhalb des Baugebiets verschoben werden könne, informierte Rau.

Eventuell muss jeder eine Zisterne bauen

Entwässert werde im Trennsystem. Für die geordnete Ableitung des Oberflächenwassers werde eine um das Gebiet herum verlaufende Entwässerungsmulde hergestellt und am Nordrand zwei Rückhaltebecken gebaut, die das Wasser gedrosselt in ein bestehendes Grabengebiet abgeben. Diese werde rund 125.000 Euro kosten. Ihr Volumen könne um drei Kubikmeter pro Wohneinheit reduziert werden, wenn Zisternen mit sieben Kubikmeter Inhalt gebaut würden, berichtete der Planer. Wenn sich das nicht durchsetzen lasse, so Link, müssten die Kosten auf den Bauplatzpreis umgelegt werden.

Im Baugebiet Herrenacker-Ost in Buchenberg sollen 18 Bauplätze entstehen. Noch in diesem Jahr will der Gemeinderat den Bebauungsplanaufstellungsbeschluss fassen.

Ohnehin erschien dem Bürgermeister der potentielle Preis von 195 Euro pro Quadratmeter Bauplatz im Vergleich zum Baugebiet „Winterberg-West“ in Burgberg zu hoch. Link sagte: „Da muss nochmals gerechnet werden“.

Für und Wider von Zisternen

Rat Jens Hagen sah es kritisch, den Häuslebauern die Herstellung einer Zisterne verpflichtend vorzuschreiben, da das Bauen ziemlich teuer geworden sei. Beate Meier begrüßte hingegen den Vorschlag. Dadurch könne Wasser für die Gartenbewässerung gespart werden. Birgit Helms hielt Zisternen aus ökologischen Gründen für sehr wichtig, da Wasser in trockenen Sommern zunehmend knapp werde.

Macht der Stallgeruch Ärger?

„Wir vom Ortschaftsrat wünschen uns, dass hier Einheimische bauen, die Stallgeruch gewöhnt sind und kennen“, verwies die Rätin auf das von der Gemeinde in Auftrag gegebene Geruchsgutachten aufgrund eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Nähe. Die Bedenken von Axel Meyer, die Hausbesitzer seien nicht begeistert, wenn der Winterdienst Schnee und Salz auf ihre Grundstücke schiebe, konnte der Bürgermeister entkräften: „Es gibt hierfür eine Zone von 80 Zentimetern, auf die keine Einfriedung gepflanzt oder ein Zaun gebaut werden darf.“

Eine ungewöhnliche Frage stellte Buchenbergs Ortsvorsteher Roland Meder: „Darf jemand zwei aneinandergrenzende Bauplätze kaufen und nur ein Wohnhaus darauf bauen?“ Dies bejahte der Bürgermeister.