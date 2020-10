von Lothar Herzog

„Abendwinkel„ heißt die Straße, die im gerade zu erschließenden Baugebiet Winterberg-West im Ortsteil Burgberg neu hinzukommt. Darauf einigte sich der Ortschaftsrat in seiner Sitzung. Aus einer Auswahl von sechs Vorschlägen, darunter „Schwarzwälder Weg“ als Anerkennung für den im Februar verstorbenen Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder, hatte der Abendwinkel die meisten Stimmen erhalten. Wie Ortschaftsrat Jens Hagen erklärte, passe dieser Name sehr gut. In dem Baugebiet scheine auch abends noch die Sonne, wenn der Hutzelberg bereits Schatten werfe. Einig waren sich die Räte, den bestehenden Winterbergweg ins neue Baugebiet fortzuführen.

Spielstraße als Idee

Ein Bürger erkundigte sich über die Art der Beleuchtung und ob eine 30-er Zone eingerichtet werde. Die Beleuchtung, antwortete Ortsvorsteher Tomas Lemcke, werde den bestehenden Wohngebieten angepasst, die alle mit LED ausgestattet seien. Eine Beschränkung auf 30 Stundenkilometer sei nicht vorgesehen, dies nehme er aber gerne als Vorschlag mit auf, ebenso die Idee der Ausweisung einer Spielstraße, die von einer Zuhörerin kam.

Keine Probleme mehr mit Anliegern

Die Erschließungsarbeiten seien bereits weit fortgeschritten. Der Abwasserkanal sei verlegt, es folgen die Versorgungsleitungen von Wasser, Gas und Strom. Probleme mit den Anliegern habe es nur zu Beginn gegeben, da diese keine Infos wegen der Sperrung erhielten. Hierfür wolle er sich entschuldigen. Inzwischen hätten sich alle beruhigt und es herrsche eine gute Atmosphäre, so Lemcke.

Situation ist gefährlich

Weiter teilte der Ortsvorsteher mit, dass es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keinen Seniorennachmittag geben werde. Wie Lemcke einräumte, sei die Sanierung der Sandsteinmauer am Paradiesweg etwas unglücklich gelaufen, da Rollkies verwendet wurde und dies für Fußgänger und Radfahrer äußerst gefährlich sei. Die Situation sei dem Planungsbüro weitergegeben worden, das für Abhilfe sorgen werde, versicherte der Ortsvorsteher. Die nächste Ratssitzung findet am Freitag, 4. Dezember, statt.