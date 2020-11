Königsfeld Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

„Hier ist es sauberer als in mancher Arztpraxis“: Die Tätowierer Maxim Schulz und Markus Vosseler kritisieren die Schließung ihres Tattoo-Studios in Königsfeld

Unverständnis – das bringt die Gefühlslage der beiden Tätowierer wohl am ehesten auf den Punkt. Zum zweiten Mal in diesem Jahr müssen sie ihr Studio in Königsfeld-Neuhausen schließen. Und das, obwohl die Hygienestandards sehr hoch seien. Höher als in anderen Branchen, wie die beiden finden.