von Lothar Herzog

Große Erleichterung herrscht bei den Einzelhändlern in Königsfeld, dass sie nach fast dreimonatiger Zwangsschließung ihre Geschäfte am Montag wieder für ihre Kunden öffnen durften. Bei herrlichem Sonnenschein blieb der große Ansturm in die Läden allerdings (noch) aus.

Wohl deshalb, weil viele Bürger verunsichert sind und manche gar nicht wissen, dass sie nun wieder bummeln gehen können, vermutet Claudia Eppler vom Schuhhaus Hoffmann in der Friedrichstraße. Trotz der langen Durststrecke haben sie keinen Gedanken daran verloren, ihr Geschäft aufzugeben.

Claudia Eppler (rechts) vom Schuhhaus Hoffmann und Beate Hirt, die bei ihr Damenkleidung verkauft, sind auf die Politik nicht gut zu sprechen. Ihrer Ansicht nach herrscht unter den Einzelhändlern große Ungerechtigkeit. | Bild: Lothar Herzog

„Wir haben das Beste daraus gemacht und uns selbst motiviert und nie die Hoffnung aufgegeben. Es ist äußerst traurig, was da politisch abläuft. Unter den Einzelhandelsgeschäften herrscht eine große Ungerechtigkeit. Im Discounter kann man richtig shoppen gehen und bei uns dürfen nur zwei Kunden gleichzeitig im Laden sein. Dabei haben wir ein deutlich besseres Hygienekonzept als die Lebensmittelmärkte“, rügt die Inhaberin.

Stephanie Richter, Besitzerin der Buchhandlung Hornscheidt, hat diesen Tag regelrecht herbeigesehnt. Maximal einen Monat hätte sie noch durchhalten können. „Wir haben am Vormittag schon regen Besuch im Laden gehabt. Die Kunden haben uns erzählt, wie sehr ihnen der direkte Kontakt gefehlt hat. Eine persönliche Beratung ist eben etwas ganz anderes als nur online“, unterstreicht sie. Gleichwohl dankt sie ihren treuen Kunden, die das Angebot „Click and Collect“ genutzt hatten. „Das wurde gut angenommen. Aber der erzielte Umsatz ist natürlich nicht vergleichbar, wenn das Geschäft geöffnet ist“, räumt Richter ein. Jeder Kunde erhält bei ihr am Montag und Dienstag eine Tulpe als kleines Dankeschön.

Gabriele Fischer vom Second Hand Shop „Laden mittendrin“ freut sich riesig, dass nun wieder die Begegnungen mit bekannten und fremden Menschen stattfinden können. Ganz eingestellt war der Verkauf während der Schließung nicht. „Die Leute konnten sich im Schaufenster etwas aussuchen, telefonisch bestellen und abholen“, verrät sie.