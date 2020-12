Die Betrügerin rief den Mann laut Polizeiangaben am Dienstagvormittag an und behauptete, dass er

37 000 Euro gewonnen habe. Vor der Auszahlung der angeblichen Gewinnsumme müsse der 75-Jährige eine Gebühr in Höhe von 900 Euro bezahlen.

Der Angerufene durchschaute schnell den Betrugsversuch. Er ging nicht auf die Betrügerin ein und anstatt die geforderten 900 Euro auszuzahlen, verständigte er die Polizei. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.



Die Polizei warnt vor diesen Betrugsmaschen und gibt Hinweise, mit denen sie leicht zu durchschauen sind: Wer nie an Gewinnspielen oder Preisausschreiben teilgenommen hat, sollte sofort stutzig werden, wenn er plötzlich angeblich etwas gewonnen hat. Grundsätzlich gilt, dass seriöse Veranstalter im Falle eines tatsächlichen Gewinns grundsätzlich nicht telefonisch, sondern schriftlich darüber informieren. Die Auszahlung eines Gewinns wird auch niemals von einer Vorauszahlung abhängig gemacht. Weitere Tipps und Infos zu diesen und ähnlichen Telefonbetrugsversuchen gibt die Polizei auf ihren Informationsseiten unter www.polizei-beratung.de.