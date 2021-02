von Lothar Herzog

Kienzler wird Chef von circa 32 Mitarbeitern, denn das Hauptamt ist das Ressort mit dem größten Personalanteil. Bei einem Pressegespräch im Rathaus erinnerte Bürgermeister Fritz Link daran, dass die frei gewordene Stelle im Oktober ausgeschrieben worden sei. Mit der Zahl der eingegangenen Bewerbungen sei er zufrieden gewesen, „wenngleich wir gerne ein paar mehr gehabt hätten“.

Diese Aufgaben warten auf den „Neuen“

Kienzler hat sein Studium an der Hochschule Kehl erst vor wenigen Tagen erfolgreich abgeschlossen. Da die Ausbildungszeit offiziell bis zum 28. Februar dauere, könne Kienzler erst zum 1. März offiziell im Amt sein. Deshalb freue sich die Verwaltung, dass er der Gemeinde schon jetzt zur Verfügung stehe, denn es warte viel Arbeit auf den neuen Hauptamtsleiter. Dazu gehören zum Beispiel die Vorbereitungen auf die Landtags- und Bundestagswahlen und die Digitalisierung der drei Grundschulen. Dies werde das Hauptthema in diesem Jahr sein. Da Kienzler an der Uni Freiburg als technischer Mitarbeiter Erfahrung in der Netzwerkleitung habe, komme der Gemeinde zugute. Durch sein Lehramtsstudium in Deutsch und Englisch verfüge er zudem im Bereich Bildung über gute Kenntnisse, hob der Bürgermeister hervor.

Woran das Herz von Florian Kienzler hängt

Florian Kienzler ist in Gütenbach aufgewachsen, verheiratet und nach Königsfeld umgezogen. Von 2014 bis 2019 gehörte er dem Gemeinderat Gütenbach an. In seiner Freizeit musiziert der 37-Jährige gerne auf dem Waldhorn und hat auch schon bei Open-Air-Konzertveranstaltungen der Trachtenkapelle Buchenberg als Gastmusiker mitgewirkt. Seit rund acht Jahren leitet er als Fußball-Schiedsrichter Amateurspiele bis zur Bezirksliga Schwarzwald. Seiner Heimatgemeinde fühle er sich weiterhin verbunden, weshalb er Vorsitzender der Narrengesellschaft Gütenbach bleiben werde, so Kienzler.