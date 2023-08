Die Idee vom gemeinschaftlichen Wohnen von Alt und Jung in Königsfeld wird Realität. Jetzt informierten Mitglieder der Schwarzwaldgemeinschaft zahlreiche Interessierte über den Stand der Baumaßnahmen in dem historischen Gebäudekomplex am Zinzendorfplatz. Zurzeit besteht die Gruppe aus zehn Erwachsenen und Kindern.

Um was geht es dabei? Im Zentrum von Königsfeld entstehen 21 Wohneinheiten mit Familienwohnungen, Wohngemeinschaftszimmern und Appartements für Einzelpersonen mit großzügigen Gemeinschaftsflächen. Die Pläne für den ab Herbst geplanten Umbau des historischen Geschäftshauses und des ehemaligen Treffmarkts am Zinzendorfplatz werden demnächst eingereicht. „Wir laufen auf Volldampf,“ erklärt Barbara Kronbach. Sie ist Hausprojektesprecherin des mittlerweile zur Genossenschaft „Öko.See.Dorf“ gehörenden Wohnprojekts. Mit ihrem Mann Johannes gehört sie zu den Initiatoren des Mehrgenerationenprojekts.

Genossenschaftlich und ökologisch

In dem von der Herrnhuter Brüdergemeine gepachteten Gebäude möchten die Inhaber des Fahrradladens Schwarzwald-Bike nicht nur ihre Geschäftsräume unterbringen. Dem Ehepaar geht es vor allem um die Realisierung ihrer Idee vom Wohnen in Gemeinschaft: genossenschaftlich, selbstorganisiert und ökologisch orientiert. Gemeinschaftliche Entscheidungen, gewaltfreie Kommunikation – die Gruppe soll nicht nur zusammen wohnen, sondern auch Gemeinschaft leben.

Die Mitglieder der Schwarzwaldgemeinschaft, so ist der Plan, sollen sich die anstehenden Aufgaben teilen und bringen sich in verschiedenen Arbeitsgruppen bei der weiteren Entwicklung des Projekts aktiv ein. „Jeder hat zwei bis drei Zooms pro Woche,“ erklärt Barbara Kronbach. Dabei gehe es auch um den Austausch mit Mitgliedern der Genossenschaft „Öko.See.Dorf“, die am Bodensee und im Allgäu bereits Wohnprojekte realisiert hat.

Fragen zum Bau in der Klärung

Gemeinsam mit Brigitte Ehry von der Genossenschaft in Markdorf hat Johannes Kronbach die Projektbegleitung in Königsfeld übernommen. Er trifft sich regelmäßig mit dem Generalunternehmer Werner Kaiser und anderen am Bau beteiligten Fachleuten. Gemeinsam klären sie die Fragen des Denkmal- und Brandschutzes, der Wärmeversorgung und der Gestaltung der Innen- und Außenbereiche.

Am ersten Samstag jeden Monats bieten die Mitglieder der Gemeinschaft ein Kennenlernen für Interessierte in dem Gebäudekomplex am Zinzendorfplatz an. Nach der Führung durch die Baustelle stellen die Genossen die Pläne für die bauliche Gestaltung der Räumlichkeiten und ihre Ideen vom gemeinschaftlichen Wohnen vor. Danach besteht die Gelegenheit zum Austausch und zur Klärung individueller Fragen. Neue Mitglieder können sich noch mit ihren Ideen für die Gestaltung der Räumlichkeiten einbringen.

Nach der Genehmigung der Baupläne soll bereits dieses Jahr mit dem Umbau des Gebäudes begonnen werden. Bis zum geplanten Einzug im Sommer nächsten Jahres gibt noch viel zu tun. Johannes Kronbach ist zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten wird und sich die Gemeinschaft weiter entwickelt. Und er bekräftigt: „Wir sind offen für alle.“