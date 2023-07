Seit Oktober 2021 war die Pfarrstelle Buchenberg-Weiler mit der Verabschiedung von Pfarrer Ewald Förschler vakant. Mit einem Dankgottesdienst wurde die für Buchenberg, Weiler, Burgberg und Erdmannsweiler zuständige Pfarrerin Gabriele Mayer in das neue Amt in der evangelischen Kirche in Buchenberg eingeführt.

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel hatte während der Vakanz in Vertretung den Dienst in der Gemeinde übernommen. Mit der Einführung von Gabriele Mayer in ihr neues Tätigkeitsfeld ist dieser Dienst beendet. So sagte Rüter-Ebel: „Durch Gottes Gnade sind wir gerettet.“ Dabei erfuhren die Gottesdienstbesucher, dass Gabriele Mayer bereits vor einigen Tagen die Amtsgeschäfte aufgenommen hat. Ermutigend an Gabriele Mayer gerichtet sagte der Dekan: „Es ist Auftrag und Ermutigung zugleich, als Pfarrerin in der für sie neuen Gemeinde zu wirken.“ Gleichzeitig sprach der Dekan Pfarrerin Mayer guten Mut zu: „Sie werden ihre guten Gaben einbringen und gemeinsam für die Sache Christi einstehen und in die Gemeinschaft der Kirche und Ökumene einbringen.“ Mit „Ja, mit Gottes Hilfe“ bestätigte Gabriele Mayer die Einsegnungsformel, nachdem sie gefragt wurde, ob sie bereit sei für den Dienst in den beiden Gemeinden.

„Keiner geht allein“

Erstmals stand die neue Gemeindepfarrerin dann auf der Kanzel der Dorfkirche Buchenberg, um ihre Einführungspredigt zu halten. „Jeder Sonntag hat ein Motto, heute handelt es sich um Abraham, welcher im 1. Buch Mose beschrieben wird.“ Gabriele Mayer sagte: „Es wird schwer gewesen sein für Abraham, aus dem Schutz der Familie auszuziehen.“ Abraham wurde Gottes Segen versprochen. „Manchmal ist es spannend, manchmal herausfordernd, dem Segen Gottes zu folgen.“ Erzvater Abraham und Erzmutter Sara dienten als Grundstock des christlichen Glaubens. So sagte Gabriele Mayer: „Unser Leben und was uns prägt ist Gottes Versprechen, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt.“ Weiter erinnerte die Pfarrerin: in der Bibel findet man Trost und Rat, „Gott ist bei uns, keiner geht allein.“

Die Kirchengemeinderäte von Weiler und Buchenberg übergaben an die neue Pfarrerin ein Wanderbuch mit Mythen und Sagen aus dem Schwarzwald. Für die katholische Seelsorgeeinheit An der Eschach sprach Pastoralreferentin Angela Fürderer vom „gemeinsamen Auftrag“. Bürgermeister Fritz Link sprach von einem „neuen Lebensabschnitt und Herausforderung am neuen Arbeitsplatz.“ Auf die jahrhundertealte evangelische Tradition der Gemeinden Erdmannsweiler, Burgberg, Weiler und Buchenberg wies Link hin. Auch „die sehr große ökumenische Vielfalt in Königsfeld“ blieb nicht unerwähnt. Es folgten weitere Grußworte der Vereine.