Gut besucht war das Sommerfest der Vereinsgemeinschaft Erdmannsweiler, das zum dritten Mal auf der Anlage des Tennisclubs stattfand. Das vorherige Boomgartenfescht in der Ortsmitte mit Sensen-Wettmähen von Hand gehört wegen der nicht mehr vorhandenen Freifläche endgültig der Vergangenheit an.

Die angenehmen Temperaturen am Samstagabend nutzten viele Einheimische, aber auch Gäste aus den anderen Königsfelder Ortsteilen und Nachbarorten, um bei Musik vom Band und kulinarischem Angebot gemütlich im Freien zu sitzen und zu plaudern. Andere zog es ins Festzelt, in dem in der Bar Cocktails serviert wurden. Für den Nachwuchs gab es im Tennisstüble ein Kinderkino mit Popcorn und Chips. So war für jeden etwas geboten. Auch am Sonntag war der Wettergott den Festgästen wohlgesonnen. Zwei Stunden lang unterhielt der Musik- und Trachtenverein Neuhausen zum Frühschoppen mit traditioneller und moderner Blasmusik. Zudem lud die Vereinsgemeinschaft nachmittags zu Kaffee und Kuchen ins Tennisheim ein. Hier hatten süße Genießer in Anbetracht der Vielfalt in der Kuchentheke wirklich die Qual der Wahl. Zur Kaffeezeit startete auch das vielseitige Kinderprogramm. Kreativ zeigten sich die Kinder beim Basteln, und der Geschicklichkeitsparcours der Feuerwehr sorgte für großen Spaß, bei dem weder Augen noch Kleidung trocken blieben.