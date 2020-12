Ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat eine Autofahrerin verursacht, die am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße 5720 von Weiler in Richtung Fischbach unterwegs war.

Eine 63-Jährige kam mit einem Renault auf schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, wo das Auto gegen zwei Baumstümpfe prallte.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihren nicht mehr fahrbereiten Renault transportierte ein Abschleppdienst von der Unfallstelle ab.