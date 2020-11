von Lothar Herzog

Für die Bürger der Gemeinde und auswärtige Gäste gibt es für nächstes Jahr wieder eine Fülle von Freizeitangeboten, die einen vielseitigen Bogen von Konzerten, Kabarett, über Ausstellungen bis hin zu geführten Wanderungen spannen. Über allem steht jedoch die bangende Frage: Können die Termine wegen der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden?

Bei der Vereinsvertreterversammlung zur Koordinierung der Veranstaltungen im Jahre 2021 im Haus des Gastes herrschte eine gedämpfte Stimmung. Kein Wunder, nachdem Vereine und andere Organisationen bereits viel Zeit in Freizeitangebote investiert haben und der heute beginnende „Shutdown“ plötzlich alles auf wackelige Beine stellt. Auffallend war, dass mit Ausnahme der Rotwald-Deifel Königsfeld kein weiterer Narrenverein Fastnachtsaktivitäten für den Veranstaltungskalender des kommenden Jahres eingereicht hatte. Die Narrenzunft Neuhausen verschiebt angesichts der trüben Aussichten auf die Fasnet 2021 ihre Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen gleich ins Jahr 2022. Ihre in diesem Jahr zwangsläufig ausgefallenden Jubiläen wollen der Musik- und Trachtenverein Neuhausen (100+1 Jahre) und der SV Buchenberg (50+1 Jahre) im kommenden Jahr auf jeden Fall nachholen. Anlässlich des 200. Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp plant der Kneippkurort Königsfeld am 17. Mai eine Aktion, bei der auch das 45-jährige Bestehen des Kneippkurorts Königsfeld gewürdigt werden soll. Einen kleinen Festakt zum 100-jährigen Bestehen fasst die Königsfelder Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins in 2021 ins Auge. Dieser soll zusammen mit dem bereits erfolgten Wiederaufbau der von Sturm „Sabine“ beschädigten Bettermannhütte gefeiert werden. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest. An der Ausrichtung des 14. Naturparkmarkts mit verkaufsoffenem Sonntag am 13. Juni 2021 halten Kommune und Vereine fest.

Bürgermeister Fritz Link deutete schon mal an, dass im nächsten Sommer immer noch mit Einschränkungen gerechnet werden müsse. „Selbst wenn sich die Situation bis dahin entspannt, werden wir die Stände entzerren müssen. Es ist deshalb mit einem größeren Aufwand für die Vorbereitung zu rechnen“, räumte der Bürgermeister ein. Mehrkosten könne die Kommune aufgrund ihrer Haushaltslage jedoch nicht stemmen. „Wir planen weder mit Steuererhöhungen, noch mit einer Neuverschuldung und auch Vereinszuschüsse werden nicht gekürzt. Aber Freiwilligkeitsleistungen werden wir rapide zurückfahren müssen“, blickte Link in eine eher düstere Zukunft voraus.

Bei der Besprechung der bisher an die Gemeinde eingereichten Veranstaltungstermine 2021 wies Sonja Bantle von der Tourist-Info darauf hin, dass Vereine noch bis zum 4. Dezember die Möglichkeit haben, weitere Termine abzugeben. Sie zog ein rundum positives Fazit zum Sommerferienprogramm 2020. „Wir haben mit Mönchweiler und den Vereinen ein tolles Programm auf die Beine gestellt und 49 Termine angeboten. Auf der Gemeinde-Homepage konnten die Kinder sehen, welche Veranstaltungen ausgebucht oder noch frei waren. Wir haben das dieses Jahr trotz Corona gut hinbekommen, das schaffen wir auch in 2021 wieder.“