Es war ein erhebender Moment, als Bürgermeisterstellvertreter Bernd Möller in der extra einberufenen öffentlichen Gemeinderatssitzung die Verpflichtungsformel vorsagte und Fritz Link mit fester Stimme den Text wiederholte. So begann die vierte Amtszeit für den wiedergewählten Bürgermeister. Per Unterschrift wurde die Amtshandlung durch Fritz Link und Bernd Möller besiegelt. Musikalisch umrahmt wurde die Amtsverpflichtung durch die Musik- und Trachtenkapelle Neuhausen unter der Leitung von Matthias Hoppmann.

Bernd Möller erinnerte die versammelten Gäste an den Wahltag am 23. April, als mit einer Wahlbeteiligung von 43,22 Prozent die Bürger 80,75 Prozent der Stimmen für den bisherigen Amtsinhaber abgaben. Möller ließ die bisherigen drei mal acht Bürgermeisterjahre von Fritz Link Revue passieren. Es waren 24 Jahre voller Tatkraft, Kompetenz und Ideenreichtum, auch Durchsetzungswille, die Königsfeld geprägt haben, lobte Bernd Möller: „Von einer beschaulichen Landgemeinde hat sich Königsfeld zu einem pulsierenden Kleinzentrum im Vorder-Villinger Raum entwickelt.“ Möller zählt eine ganze Reihe erledigter Projekte auf. Nach dem Bürgerentscheid „konnte die Neuansiedlung eines Aldi-Discount- und eines Rossmann Drogeriemarktes zur Stärkung des Einzelhandelsstandortes erfolgreich durchgeführt werden“, sagte Möller.

Unter den Gratulanten befand sich auch Landrat Sven Hinterseh. Er fand: „Der Spannungsbogen am 23. April war nicht besonders groß.“ Sven Hinterseh dankte Fritz Link für sein überörtliches Engagement im Kreistag. Als Mitglied des Landtags überbrachte Martina Braun (Grüne) Glückwünsche. Sie stellte fest: „Fritz Link war früh zum Thema Energiewende unterwegs.“ Im Namen des Gemeindetages überbrachte der Schonacher Bürgermeister Jörg Frey Grüße der Kollegen aus dem Kreis. Pastoralreferentin Angela Fürderer überreichte für die kirchliche Gemeinschaft eine Nachbildung der Wetterfahne des Freiburger Münsters.