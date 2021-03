von Rüdiger Fein

„Existenzbedrohend und perspektivlos“ für das Hotel- und Gaststättengewerbe: So bezeichnete Bürgermeister Fritz Link angesichts des touristischen Jahresberichts für 2020 die derzeitige Situation, unter der auch die Gemeinde leidet.

Nach zwei Touristikmessen war Schluss

Der Kurort hatte sich vor dem ersten Lockdown noch auf Messen in Stuttgart (CMT) Zürich und Utrecht präsentieren können, aber dann waren in der Folge alle weiteren Messen und Aktionstage abgesagt worden. Andrea Hermann, Kurgeschäftsführerin in Königsfeld konnte daher auch nicht mit positivem Zahlenmaterial aufwarten.

Jahresauftakt bereits mit schlechten Vorzeichen

Bereits Ende 2019 hatte sich – bedingt durch die Schließung der Michael-Balint-Klinik – ein Einbruch in den Übernachtungszahlen angekündigt. Dann sorgten die Monate mit dem Beherbergungsverbot insbesondere durch den Wegfall sämtlicher Gruppenreisen für einen Totalausfall bei den Beherbergungshäusern. Lediglich die Anbieter von Ferienwohnungen kamen bei einem Rückgang von knapp 30 Prozent mit einem blauen Auge davon.

Reisemobilplatz als positive Ausnahme

Allein die Entwicklung auf dem Reisemobilplatz machte Freude. Hier gab es sogar ein Plus von 6,7 Prozet bei den Gästezahlen. Mit insgesamt 96 735 Übernachtungen bei 11 883 Gästen musste die Branche in 2020 einen Rückgang gegenüber 2019 von mehr als 40 Prozent verkraften.

Warmlaufen für den Neustart

Um für einen möglichen Neustart gerüstet zu sein, schaut man nach vorne und arbeitet unter anderem mit dem Heilbäderverband und dem Arbeitskreis Rad- und Wanderparadies zusammen. Außerdem werde man im Internet verstärkt auf Attraktivität und Aktionen des Kurortes hinweisen. Sehr gute Resonanz erziele man bereits über die Facebook-Seite und Instagram, so Andrea Hermann.

Die Einführung der 3WeltenCard, die für den 1. April geplant war, wurde jetzt auf Juni verschoben. Das geplante Trekkingcamp und das Hüttenkonzept, das der Nachfrage nach naturnahem Urlaub Rechnung trägt, sind in der Vorbereitung. Bei der Planung für die Albert-Schweitzer-Tage im Mai und weitere Veranstaltungen wie dem Höfe- und Mühlenwandertag ist man derzeit optimistisch.