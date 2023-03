Das Restaurant Bellavista auf dem Golfplatz in Königsfeld hat wieder geöffnet. Der bisherige Pächter Carmine Galasso hatte das Restaurant zum Jahresende geschlossen und eine neue Herausforderung in St. Georgen angenommen.

Jetzt ist das Bellavista unter neuer Leitung wieder geöffnet. Künftig verwöhnt eine sizilianische Familie die Gäste dort mit frischer italienischer Küche.

Koch Angelo Illardi hat für seine Kochkünste schon viele Auszeichnungen erhalten. | Bild: Sprich, Roland

Adelina Illardi und ihre Familie haben das Gastronomie-Gen im Blut. „Schon mein Großvater Massimo ist seit 44 Jahren in der Gastronomie tätig“, sagt die junge Frau. In den vergangenen Jahren hatte die Familie Illardi Restaurants in Tuttlingen und Wurmlingen betrieben.

Familie zieht es zurück nach Deutschland

Vor zwei Jahren kehrte die Familie nach Sizilien zurück. „Einerseits wegen der Pandemie, andererseits wegen der Krankheit meiner Mutter, weil es in Sizilien wärmer ist.“ Doch die Rückkehr nach Italien erwies sich für die Familie, die seit vielen Jahrzehnten in Deutschland lebt, Adelina Illardi ist auch am Bodensee geboren, als nicht so einfach.

Mönchweiler Alarm auf tausenden Handys: Das Land schickt die erste Cell-Broadcast-Warnung wegen Mönchweiler Das könnte Sie auch interessieren

Über einen Weinhändler erfuhren sie, dass in Königsfeld ein neue Pächter für das Restaurant beim Golfplatz gesucht wurde. Nach kurzem Familienrat nahmen sie Kontakt zum Golfclub auf.

Erst Video, dann Opa, dann alle

„Unser erstes Kennenlernen war per Videokonferenz“, sagt Günther Huber, Geschäftsführer des Golfclubs. Großvater Massimo, der Mann mit der größten Gastroerfahrung, reiste vorab in den Schwarzwald, um das Objekt zu besichtigen. Und es für gut zu befinden.

Das Restaurant Bellavista auf der Anlage des Golfclubs Königsfeld hat jetzt unter neuer Leitung wieder eröffnet. | Bild: Sprich, Roland

Der Rest der Familie, Adelina mit ihrem Mann Carmelo, dem sieben Monate alten Söhnchen Raffaele, ihrem Vater Angelo und ihrem Bruder Idolo reisten nach.

Villingen-Schwenningen Suche nach Dirk Brünker: Über 100 Beamte durchkämmen Wald bei Brigachtal – das ist das Ergebnis Das könnte Sie auch interessieren

In der Küche stehen Angelo und Idolo Illardi. Auf der regelmäßig wechselnden Speisekarte stehen immer nur wenige Gerichte. „Dafür kochen wir immer alles frisch“, betont der Koch Angelo, der für seine Kochkünste auch bereits mit Auszeichnungen dekoriert ist.

In der Küche sorgen Angelo und Idolo Illardi für italineische Spezialitäten. Hinten rechts Carmelo Aniceot, der für den Servicebereich verantwortlich ist. | Bild: Sprich, Roland

Von Vorspeisen und Carpaccio über Pastagerichte bis Fisch- und Fleischgerichten ist das Speisenangebot abwechslungsreich. „Und natürlich bieten wir auch Pizza, frische Salate und eine Auswahl an italienischen Desserts“, ergänzt Adelina, die für die Desserts verantwortlich ist.

Golf geht nur mit Restaurant

Und was sagt der Golfclub als Verpächter? „Wir sind froh, dass wir praktisch einen nahtlosen Übergang von Carmine Galasso zur Familie Illardi haben“, so Günther Huber. Ein Restaurant sei für einen Golfclub wichtig. „Nach einer Runde auf dem Golfplatz gehören gutes Essen und Trinken dazu. Und nach einer schlechten Runde erst recht“, sagt Huber.

Öffnungszeiten Vorerst ist das „Bellavista“ täglich ab 17 Uhr geöffnet, sonntags von 11 bis 14 und von 17 bis 22 Uhr. Einen Ruhetag gibt es momentan nicht. Im Sommer soll das Restaurant bereits zur Frühstückszeit geöffnet sein.

Er betont, dass das Bellavista keineswegs ein Clubrestaurant ist. Sondern, wie bisher, allen Gästen offensteht.