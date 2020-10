von Lothar Herzog

In der Gemeinde häuft sich die Unsitte, ohne Genehmigung zu bauen. Gleich mehrere solcher „Schwarzbauten„ lagen dem Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr nun zur Beratung auf dem Tisch.

Eigentlich war genug Platz

Zum einen handelte es sich um eine Einfriedung mit Granitstelen im Ortsteil Buchenberg. Weil sie höher als erlaubt ist und der Mindestabstand zu einem Weg nicht eingehalten wird, beantragte der Eigentümer eine nachträgliche Befreiung. Vor allem missfiel den Räten, dass auf dem Grundstück genügend Platz vorhanden ist, um die Vorgaben einzuhalten. Das Gremium lehnte eine Befreiung mit der Begründung ab, in der Vergangenheit einem vergleichbaren Antrag aus Erdmannsweiler eine Absage erteilt zu haben.

Weiter lehnten die Ausschussmitglieder eine Bauvoranfrage zum Bau von vier Einfamilienhäusern in der Hörnlishofstraße ab. Nach Auskunft von Ortsbaumeister Jürg Scheithauer handelt es sich dabei um landwirtschaftlich genutzte Flächen, wodurch der Flächennutzungsplan geändert werden müsste. Die Verwaltung vertrete die Ansicht, aus ortshistorischen Gründen auf diesen Flächen keine Bebauung zuzulassen. Sie folgte damit dem Empfehlungsbeschluss des Ortsteilausschusses.

Ein „Nein“ zu Grillhütte und Garage

Vor sprichwörtlich „vollendete“ Tatsachen wurden die Räte in Form einer fertiggestellten Fertiggarage und einer Grillhütte im Ortsteil Buchenberg gestellt. Hierfür beantragte der Bauherr nun eine nachträgliche Genehmigung, die ebenfalls abgelehnt wurde. Nun ist die Baurechtsbehörde des Landratsamts am Zug.

Moderne Pläne gefallen nicht

Am liebsten abgelehnt hätte der Ausschuss auch den Bauantrag für ein Einfamilienhaus in der Schramberger Straße in Königsfeld, da die äußerst moderne Art so gar nicht ihren Vorstellungen entsprach. Kritisiert wurde auch, dass die erforderlichen Unterlagen nicht in der angegebenen Frist eingereicht wurden. Dennoch sah Scheithauer keine Chance, die Genehmigung zu verweigern. Das Vorhaben erfülle die örtlichen Bauvorschriften und füge sich in die Umgebung ein. Notgedrungen stimmte das Gremium mehrheitlich zu.