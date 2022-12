Heinz Hettich hat auch schon mal einen Schornstein gebaut, der am Lago Maggiore in den Himmel ragt. Schornsteine bauen – scheinbar eine handwerkliche Nische, aber vor allem jetzt so gefragt wie nie zuvor, auch hier in der Region. Denn weit entfernt liegende Aufträge bleiben natürlich im Gedächtnis, aber die Ausnahme für den Familienbetrieb aus Königsfeld-Burgberg.

Hohe Gasrechnung – und dann?

Aufträge aber, das gibt es derzeit jede Menge. Viele fragen sich in der Energiekrise, wie es weitergeht. Wie man die Energie in der Zukunft noch bezahlen soll – und ob man eventuell eine neue Heizungsart braucht – die dann womöglich einen neuen Abzug für die Abgase erfordert.

Hettich kann helfen – zumindest meistens. Er kann beispielsweise alte Schornsteine untersuchen und reaktivieren oder einen neuen bauen. „Die Leute haben eine hohe Gasrechnung bekommen und suchen eine Alternative.“

Und wenn man dann beispielsweise einen neuen Pelletofen einbauen will, ist oft auch eine neue Schornstein-Konstruktion nötig.

Ganze Familie ist eingebunden

Der Betrieb in Burgberg, den es schon seit 1992 gibt, funktioniert als fast reiner Familienbetrieb. Neben dem Chef hilft Ehefrau Beate Hettich und kümmert sich beispielsweise um den Erstkontakt mit den Kunden. Und die Anrufe werden immer häufiger. Die Kinder helfen bei der Umsetzung der Aufträge mit. Wo gibt es schon einen besseren Nebenjob als beim eigenen Papa?

Überlastung trotz vollem Einsatz

Zuletzt haben sich Hettichs gemeinsam besonders anstrengen müssen. Zusammen mit zwei geringfügig Beschäftigten haben sie auch samstags gearbeitet, um das Auftragsvolumen stemmen zu können. „Rund ein Drittel der Aufträge musste ich trotzdem ablehnen“, sagt Hettich. So etwas, sagt er, habe er noch nie erlebt.

Der Schornstein vor bewölktem Himmel. Das schneebedeckte Dach zeigt, die schwer die Arbeit sein kann. | Bild: Ganter, Patrick

Sein Beruf ist also gefragt, passt irgendwie auf unerwartete Weise noch mehr in die Zeit als zuvor. Gestartet ist der Diplom-Ingenieur für Energie- und Wärmetechnik eigentlich mal so, dass er Solaranlagen installieren wollte.

„Aber Solar ging anfangs nicht gut“, sagt er über die Zeit Anfang der 1990er-Jahre. Gab es ein Förderprogramm, war die Nachfrage hoch. Ist es ausgelaufen, wollte keiner mehr eine Solaranlage haben.

Eigentlich aus der Not heraus

„Mit Schornsteinen habe ich mich also eigentlich aus der Not heraus beschäftigt“, sagt Hettich. Heute ist die Not eine Tugend. „Wenn ich an die Tankstelle fahre, dann werde ich oft angesprochen, ob ich nicht noch was machen kann“, sagt er. Kann er derzeit nicht, die Auftragsbücher sind übervoll.

Zum Schornstein-Bau vermieten Hettichs auch noch Ferienwohnungen und führen einen landwirtschaftlichen Nebenbetrieb.

Bleibt also noch weniger Zeit, um Schornsteine zu bauen. Das 30. Jahr ihres Bestehens wird ihnen wohl so oder so in Erinnerung bleiben.