Zwei Jahre laboriert der 6000-Einwohner-Ort an einer Supermarkt-Ansiedlung. Klarheit war schon früher möglich, aber ohne politische Transparenz gärt wie erlebt das Misstrauen.

Man darf sich jetzt schon fragen: Weshalb das jahrelange Hin und Her. So eindeutig ging schon lange kein Bürgerentscheid mehr aus. Freuen dürfen sich: Aldi und Rossmann, die am Ortsrand der Gemeinde ansiedeln dürfen, sowie 2538 Bürger, die sich