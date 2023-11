Königsfeld kann aufatmen. Nach vier Jahren, teils zermürbenden Sitzungen und Einwänden der übergeordneten Ämter, hat nach der sechsten Änderung des Flächennutzungsplanes Kinderweide/Hinterer Hutzelberg der Gemeinderat zugestimmt. Sichtlich erleichtert hatte zuvor Bürgermeister Fritz Link mit der Eröffnung des Tagesordnungspunktes festgestellt, „nach vier Jahren intensiver Planung können wir heute das Vorhaben endlich abschließen.“

Projektentwickler Michael Schröder informierte den Gemeinderat, „alle umliegenden Gemeinden wurden beteiligt und es sind keine Einwände gekommen.“ Alle Genehmigungen, wie die der Forstverwaltung oder vom Landesverkehrsministerium sind vorhanden. Auch „die Liste zum Artenschutz wurde Stück für Stück abgearbeitet und zur Genehmigung vorgelegt.“

Bürgermeister Link: „Alle offenen Punkte sind abgezeichnet.“ Was durchaus wichtig ist, der vorgesehen Kreisverkehr kann zu einem späteren Zeitpunkt verwirklicht werden. Dazu muss der Bebauungsplan um das zwischen dem Kernort und der Königshöhe liegende Gelände erweitert werden. Sobald die Königshöhe in die Ortslage Königsfeld eingebunden ist, kann der Kreisverkehr genehmigt und gebaut werden. Bis dahin ist die Linksabbiegerspur zu verwirklichen.

„Die rechts abbiegende Einfahrt in das Neubaugebiet werde entsprechende Radien erhalten, sodass auch Langholzfahrzeuge einfahren können, sagt Planer Peter Henkel. Er zeigte sich erleichtert, dass das Vorhaben in den nächsten Bauabschnitt gehen kann. Zur weiteren Erschließung werde der linksseitige Weg bis zur entstehenden Querungshilfe, nahe der geplanten Einfahrt, geführt. Die Nutzung schließt Fußgänger, Radfahrer und vor allem die Nutzer des Golfplatzes mit ein. So soll eine gefahrlose Überquerung der Landstraße gewährleistet sein. Im Baugebiet Königshöhe sollen sieben Mehrfamilienhäuser mit maximal 115 Wohneinheiten entstehen. Geplant sind weitere acht Einzel- und Doppelhäuser.