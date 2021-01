von Lothar Herzog

So manche Halter und Liebhaber von Haustieren in und rund um Neuhausen werden jetzt traurig sein: Ende dieser Woche schließt Tierärztin Sabine von Knob-loch altersbedingt ihre Kleintierpraxis. Da es keine Nachfolge gibt, endet somit eine 70-jährige Ära in der Forststraße im Ortsteil Neuhausen, der nun um eine Institution ärmer wird.

Ruhestand mit 66,5 Jahren

„Mit 66,5 Jahren sollte man im Ruhestand sein“, verrät die Tierärztin dem SÜDKURIER ihren Hauptgrund für die Schließung. „Ich habe all die Jahre diesen Beruf genossen. Aber es ist ein körperlich harter Job, auch weil die Anforderungen der Tierbesitzer an den Tierarzt sehr hoch sind“, unterstreicht sie: „Man ist selber regelmäßig auf Fortbildung, auch die Mitarbeiter. Die Tiermedizin entwickelt sich genauso rasant wie die Humanmedizin“.

Bad Dürrheim Auch Pferde kommen zur Reha nach Bad Dürrheim Das könnte Sie auch interessieren

Anfangs mit der Pferdekutsche unterwegs

Was sie künftig mit ihrer gewonnenen Freizeit anfangen werde, wisse sie noch nicht. „Das wird die Zeit zeigen“, lässt sie alles offen und auf sich zukommen. Ihre Eltern, Dietrich und Irmgard von Knobloch, hatten im Jahre 1950 die Tierarzt-Praxis in Neuhausen eröffnet. In den Anfangsjahren war Dietrich mit der Pferdekutsche unterwegs, um Rinder, Schweine, Schafe und Pferde in den Ställen bei den Bauern und Tierbesitzern zu behandeln. In der Tierklinik in der Forststraße wurden Hunde, Katzen und weitere Tiere aus Neuhausen behandelt und auch aus der näheren und weiteren Umgebung.

Als Au-Pair-Mädchen nach England

Anfang der 70er Jahre verstärkte Reinhilde Hildebrand das Team als Haushaltshilfe. Als die von Knoblochs gegen 1983 kürzer traten, übernahm zunächst Tochter Ingrid die Praxis. Ihre Schwester Sabine ging direkt nach dem Abitur ein Jahr lang als Au-Pair-Mädchen nach England. Wieder zurück von der Insel, begann sie in Freiburg eine Ausbildung zur veterinärmedizinisch-technischen Assistentin. Während ihres folgenden Studiums schrieb Sabine von Knobloch ihre Doktorarbeit über die Fruchtbarkeit von Rindern.

Hilferuf der Schwester

Erneut zog es die Neuhauserin nach England, um dort als Tierärztin zu praktizieren. Ein Hilferuf ihrer Schwester Ingrid veränderte ihr Berufsleben abrupt: „Entweder Du kommst zurück, oder ich muss die Tierklinik verkaufen“. Da Sabine von Knobloch das Lebenswerk ihres Vaters viel bedeutete und es nicht in fremde Hände kommen sollte, kehrte sie Anfang 1993 zurück in den Schwarzwald. Unter ihrer Regie wurde die Tierklinik in eine Kleintierpraxis umgewandelt, wodurch die Besuche auf den Höfen wegfielen. Ab 2000 erhielt die leidenschaftliche Tierärztin Unterstützung durch Beate Kuner, die ihr als tiermedizinische Fachangestellte (TMFA) bis zur jetzigen Schließung zur Seite stand.

Viele tierische Patienten von weither

Durch ihren Beruf hat Sabine von Knobloch bei einem internationalen Stammtisch ihren Mann Bob kennengelernt. Mit der Übernahme des Notdienstes kamen viele tierische Patienten auch von weit her, wodurch die Praxis einen hohen Bekanntheitsgrad genoss.

Fröhliche und berührende Tiergeschichten

Beim Rückblick auf ihre Arbeit erinnert sich Sabine von Knobloch an eine Katze in einem Karton, die ein früh geborenes und verwaistes Schaf wärmte. Unzählige fröhliche, aber auch berührende Tiergeschichten schlummern in einem ihrer Praxisordner. Das Besondere an ihnen ist, dass sie sich lesen, als ob sie von den Tieren selbst geschrieben worden wären.

So sehnte sich zum Beispiel die Katze Nelly nach einem richtigen Zuhause, da sie ihren Geburtsort nicht kannte. Sie landete bei einer Familie in Rot bei Nürnberg mit großem Garten und fühlte sich richtig wohl. Die Liebe zu einem Kater brachte Nachwuchs, womit das Familienglück perfekt war. Von abenteuerlichen Streifzügen berichtete die Katze Murzel. Ihr bereitete es riesigen Spaß, eine Maus zu fangen, sie mit in die Wohnung zu schleifen, um sie dann wieder entwischen zu lassen. Das fand ihr Frauchen allerdings weniger lustig.