Ein in Königsfeld ins Leben gerufenes ehrenamtliches Kreativangebot hat sich während der vergangenen 20 Monaten zu einem wertvollen Unterstützungsangebot für ukrainische Flüchtlinge entwickelt. Im Gespräch mit Grafiker und Fotograf Günter Ludwig erfuhr der SÜDKURIER, dass alles bei einer Grillveranstaltung im Garten des Albert-Schweitzer-Hauses begonnen hat.

„Der Einladung zum Grillen folgten zahlreiche ukrainische Flüchtlinge, es war eine nette Begegnung, aus der mehr wurde.“ Es dauerte nicht lange, bis feststand, da gibt es Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Zu Nicole Schwenk entstand ebenfalls schnell Kontakt, und beide konnten dann etliche Königsfelder Bürger für die von Schwenk gegründete Kreativgruppe gewinnen. Schon bald entstand beim fotobegeisterten Günter Ludwig und Nicole Schwenk die Idee zu einer Fotoausstellung in Zusammenarbeit mit Philipp Süss, dem Integrationsbeauftragten der Gemeinde Königsfeld.

Zur Vernissage der Ausstellung im Café „Mein Sahnehäubchen“ entstand zeitgleich eine Broschüre zur mobilen Fotoausstellung aus der Hand von Nicole Schwenk. So entstanden bei verschiedenen Fototerminen an die 30 Bilder in Schwarz-Weiß. Günter Ludwig wählte diese ausdruckstarke Darstellung, die seiner künstlerischen Auffassung entspricht. „Ich mag Schwarz-Weiß“, sagte er in großer Überzeugung.

30 Bildtafeln an 24 Orten

Zu allen an 24 Ausstellungsorten in Königsfeld mit 30 präsentierten Bildtafeln in Schaufenstern und gastronomischen Betrieben hat jedermann Zutritt. Die Broschüre gibt Auskunft über die dargestellten Personen. So berichtet Daria Kuznietsova (43) von ihrer Flucht, nachdem sie um 4.30 Uhr in Kiew von den Raketenangriffen geweckt wurde. Ohne langes Zögern ergriff sie die Flucht, die für sie in Königsfeld endete. Unterstützt durch die Gemeinde konnte die gelernte Fitnesstrainerin einen Yoga-Kurs für ukrainische Frauen anbieten. Dazu lernt sie „mit Begeisterung Deutsch, um sich ein neues Leben einzurichten“.

Insgesamt fühlen sich die in Königsfeld lebenden geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer gut untergebracht. Der sechsjährige Yehor Sierik geht inzwischen in Königsfeld in die erste Klasse der Grundschule, lernt Deutsch, vermisst jedoch seinen Vater, seine Freunde und Großeltern.

Bürgermeister Fritz Link hatte zur Vernissage eine Rede vorbereitet. In Königsfeld seien 116 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen worden. Link schilderte eindrücklich die Situation dieser Menschen. Worte des Dankes richtete der Bürgermeister an die Beteiligten des Fotoprojektes. Dazu sagte er: „Gerne haben wir als Gemeinde diese künstlerische Form der Auseinandersetzung mit dem Schicksal der unter uns lebenden Geflüchteten auch in finanzieller Hinsicht ermöglicht, zusammen mit der Herrnhuter Brüderunität, der Volksbank und weiteren Sponsoren, die nicht genannt werden wollen.“

Links Dank galt allen Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und in der Nachbarschaft, die freiwillig mithelfen, um die humanitäre Notlage auch mitten unter uns zu lindern. „Wir haben nun die Wahl, uns von der schieren Größe der Aufgaben lähmen zu lassen oder daran zu wachsen und die Herausforderung anzunehmen, das heißt, die vor Krieg und Gewalt geflohenen Menschen bei uns aufzunehmen“, sagte Link. Die Botschaft der Ausstellung laute, ihr seid nicht allein, man stehe zu den Geflüchteten.

Während der Ausstellung, die noch bis zum 16. Dezember zu sehen ist, wurde bereits deutlich, dass es weitere Interessenten gibt, die anschließend die Bilder ausstellen möchten.